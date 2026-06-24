Индекс Мосбиржи будет находиться в зоне 2300-2370п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2300-2370 пунктов на торгах в среду, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

Бенчмарк по итогам всех сессий во вторник отскочил на 2%, до 2333 пунктов на повышенных объемах торгов свыше 109 млрд рублей, констатирует аналитик.

"В начале торгов инерционно рынок пытался идти дальше вниз, обновляя минимумы за три года, но в итоге просадка была выкуплена, и на пиках индекс поднимался выше 2340 пунктов. Это ожидаемая реакция на сильно перепроданном рынке - коррекционный отскок, но о полноценном развороте пока речи не идет, так как сохраняется дефицит позитивных драйверов", - указывает Крылова в обзоре ПСБ.

"Мы ждем, что в среду индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2300-2370 пунктов, продолжая развивать коррекционный отскок. Но по-прежнему отмечаем, что пока нет сигналов для полноценного разворота, поэтому выжидательная позиция представляется для инвесторов лучшим выбором на данный момент, по нашему мнению", - пишет эксперт.

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