Рубль попытается продолжить укрепления в среду - ПСБ

Национальная валюта попытается продолжить тенденцию к укреплению на торгах в среду, чему будет способствовать повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

"Рубль попытается продолжить волну восстановления на фоне повышенного предложения валюты экспортерами. Плюс к этому, в случае коррекционного роста в котировках нефти, часть участников торгов может перейти к фиксации прибыли по длинным позициям в иностранных валютах, - указывает эксперт. - В сложившейся ситуации ожидаем, что пара юань/рубль в ходе торгов в среду может сделать шаг к середине диапазона 10,5-11 руб. за юань. Доллар при этом может отступить ниже 74 руб./$1".

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