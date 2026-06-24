"Финам" понизил рейтинг акций iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF с "покупать" до "держать" с прогнозной стоимостью на уровне $31,5 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Зарины Саидовой.

Эмитент за последние двенадцать месяцев принес доходность в размере 49%, оправдав инвестиционные ожидания и оказавшись одним из самых высокодоходных инструментов в секторе здравоохранения, констатирует эксперт.

Ключевым драйвером этого ралли стал стремительный взлет акций основных биотехнологических компаний, входящих в структуру фонда. Инвесторы перенаправляли капитал в сектор генетики и иммунологии на фоне важных новостей по части R&D и волны крупных слияний и поглощений, существенно повысивших капитализацию данного инновационного сектора, указывает Саидова.

Также рассматриваемый фонд показал "иммунитет" к ближневосточному кризису, который спровоцировал серьезную просадку в смежных секторах медицинских технологий, обращает внимание аналитик "Финама". Обострение геополитической ситуации привело к удорожанию международной логистики и сбоям поставок комплектующих из Азии, что повлияло на ряд поставщиков медицинского оборудования. Портфель фонда избежал этих проблем, поскольку ориентирован на интеллектуальную собственность, биоинженерию и клинические разработки, отмечает эксперт инвесткомпании.

"Ранее мы провели оценку потенциала роста iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF на основе средневзвешенных консенсусных целевых цен бумаг, входящих в состав фонда. Остаток годового "апсайда" фонда по такой методике оценки составляет 2,9%, целевая цена инструмента - $31,5", - пишет Саидова в обзоре.

К рискам вложений в инструмент, по мнению аналитика, можно отнести потенциальную волатильность ETF, связанную с массой компаний небольшой величины в составе фонда, а также риски относительно малопредсказуемой политики Дональда Трампа.

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. Индекс включает в себя компании сектора здравоохранения, специализирующиеся на генной инженерии, биотехнологиях, разработке диагностических генетических тестов, а также на иммунологических разработках, в том числе онкоиммунологии.

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