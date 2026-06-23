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23 июня 2026 года 19:45

Рынок акций РФ отскочил выше 2335п по индексу МосБиржи в рамках коррекции на фоне ослабления рубля

Москва. 23 июня. Российский рынок акций во вторник скорректировался вверх за счет закрытия игроками части коротких позиций после обвала бумаг на итогах июньского заседания ЦБ РФ и геополитической напряженности вокруг украинского конфликта; сдерживающим фактором выступило ухудшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (просели металлы, нефть Brent опустилась ниже $77 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля отскочил выше 2335 пунктов после отката на утренней сессии ниже 2250 пунктов (новый минимум с марта 2023 года).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2335,94 пункта (+0,8%), индекс РТС - 986,16 пункта (-0,4%). Среди индексных бумаг лидерами роста выступили акции "ДОМ.РФ" (MOEX: DOMRF) (+4,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+4,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+3,1%), аутсайдерами - бумаги "ЦИАН" (MOEX: CIAN) (-3,9%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 июня, составил 74,62 руб. (+85,5 копейки).

Поддержку акциям "ДОМ.РФ" оказал финотчет: ПАО увеличило чистую прибыль по МСФО за пять месяцев 2026 года на 59% в годовом выражении, до 49 млрд рублей. Чистые процентные доходы выросли на 36%, составив 74,2 млрд рублей, говорится в пресс-релизе компании.

Подорожали также акции Совкомбанка (MOEX: SVCB) (+2,6%), МКПАО "Лента" (MOEX: LENT) (+2,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,6% "префы"), "ИКС 5" (MOEX: X5) (+0,8%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,1%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+0,1%).

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,3%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,8%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (-0,5%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,4%).

Банк России в минувшую пятницу принял решение снизить ключевую ставку всего на 25 базисных пунктов (до 14,25% годовых), тогда как базовый прогноз экспертов предполагал снижение ставки на 50 базисных пунктов (до 14% годовых). В очередной раз регулятор продемонстрировал более жесткую позицию по отношению к ожиданиям рынка. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина полагает, что рост проинфляционных рисков и более стимулирующая, чем ожидалось, бюджетная политика на трехлетку может ограничить пространство для снижения ключевой ставки.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник на посольском круглом столе по тематике украинского кризиса, что США отходят от претензии на роль объективного посредника в украинском урегулировании, следуют курсу наращивания санкционного давления на РФ. Министр добавил, что также "забыто заявление президента Соединенных Штатов, сделанное сразу после Анкориджа, о том, что на Украине нужен долгосрочный мир, а не перемирие на пару лет, и что Аляска заложила базу для движения в этом направлении".

Президент РФ Владимир Путин заявил во вторник, что страны НАТО открыто говорят о подготовке войны с Россией. "Если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные и наступательные бюджеты", - сказал Путин в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений.

Также Путин заявил, что удары украинских дронов по гражданской инфраструктуре РФ имеют цель раскачать российское общество и создать неуверенность в действиях российских вооружённых сил. При этом то, что происходит на фронте, власти Украины "выносят за скобки", добавил президент.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов, индекс Мосбиржи утром провалился ниже 2300 пунктов, где встретил покупательский интерес, а на отскоке индикатор поднимался выше 2340 пунктов. Основным спросом пользовались тяжеловесы рынка - "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", "Газпром", "НОВАТЭК" и др. Эмоции инвесторов немного улеглись, как и торговые обороты на рынке. Позитива для акций, кроме ослабления рубля, сейчас мало, но иногда отсутствие нового негатива в условиях сильной перепроданности бывает достаточно для отскока, считает эксперт.

Мировые рынки акций погрузились в красную зону. Биржевики в США опасаются, что продолжительное ИИ-ралли оказалось чрезмерным, схожие настроения распространились и на рынок КНР.

В среду "Озон Фармацевтика" (MOEX: OZPH) проведет ВОСА, в повестке вопрос утверждения дивидендов за I квартал. ЦБ опубликует обзор "Инфляционные ожидания и потребительские настроения", Росстат выпустит блок данных, включая информацию о недельной динамике потребительской инфляции, промышленном производстве и динамике цен на бензин в мае. Индекс Мосбиржи на этой неделе может развить восстановление к 2370 пунктам, далее - к 2400 пунктам, полагает Смирнов.

По словам аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, рынок акций РФ во вторник немного воспрянул после резкого снижения и отскочил выше 2300 пунктов по индексу МосБиржи, снимая локальную перепроданность после обвального движения последних дней. Однако фундаментально ситуация почти не изменилась: жесткие денежно-кредитные условия, слабый внешний фон, все еще крепкий рубль, геополитическая неопределенность и отсутствие сильных позитивных драйверов по-прежнему давят на спрос в акциях, считает аналитик.

Поэтому текущий отскок пока выглядит скорее как техническое закрытие "шортов", чем начало устойчивого восстановления, а риски продолжения снижения в ближайшее время остаются повышенными. В случае возобновления продаж индекс МосБиржи может быстро уйти ниже 2300 пунктов, а следующей целью снижения станет зона 2200-2250 пунктов, полагает Лозовой.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "ДОМ.РФ" подросли на фоне неплохого отчета за пять месяцев по МСФО. В компании отметили, что чистая прибыль на акцию достигла 271,87 руб., что позволяет ожидать существенного роста дивидендных выплат за 2026 год. Акции "ДОМ.РФ" также торгуются с дивидендами по итогам 2025 года в размере 246,88 руб. на бумагу с текущей доходностью около 11% (одна из самых высоких на рынке) и закрытием реестра 20 июля.

На западных фондовых площадках во вторник усилились продажи из-за смещения фокуса инвесторов с перспективы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке на возможное ужесточение позиции ФРС и дальнейшую фиксацию прибыли в IT-секторе.

Рынок акций отскочил от минимумов дня, но остается слабым под впечатлением от "ястребиных" итогов заседания ЦБ РФ. Отскок многих акций и самого индикатора Мосбиржи можно назвать главным образом техническим, который может не получить продолжения при отсутствии обнадеживающих фундаментальных сигналов. Российский президент во вторник просигнализировал о готовности к переговорам с Украиной, в то же время другая сторона конфликта на данный момент дает неоднозначные сигналы, отмечает Кожухова.

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова полагает, что многие риски, которые недавно выступали драйверами обвала рынка акций, к вечеру вторника уже оказались учтенными в котировках бумаг. К ценам на нефть, из которых постепенно уходит военная премия, российский фондовый рынок понемногу привыкает, инвесторы отдают предпочтение акциям других секторов, чем нефтяной. Однако уровень 2500 пунктов, который еще на прошлой неделе был уровнем поддержки, теперь стал для индекса Мосбиржи уровнем сопротивления, которого еще нужно достичь.

В среду индекс Мосбиржи может двигаться в коридоре 2300-2350 пунктов, считает Мильчакова.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 3,6%, австралийский ASX - на 0,5%, южнокорейский Kospi обвалился на 10%, китайский Shanghai Composite ушел вниз на 1,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,8%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, DAX просели на 0,5-1%, FTSE подрос на 0,3%) и США (индексы к 19:00 МСК снизились на 1-2,8% во главе с Nasdaq, а Dow топчется на уровне понедельника) в рамках фиксации прибыли игроками после продолжительного ралли.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон и Тегеран создали механизм координации для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе, предусматривающий, в частности, порядок действий по урегулированию конфликтных ситуаций.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи написал в соцсети X, что Тегеран добился послаблений в санкционном режиме для экспорта нефти и нефтехимической продукции, снятия морской блокады, а также разблокировки части замороженных активов.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены снижаются на сигналах восстановления поставок сырья через Ормузский пролив.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 19:00 мск во вторник составила $76,94 за баррель (-1,2% и -3,3% в понедельник), августовская цена фьючерса на WTI - $73,05 за баррель (-1,1% и -2,6% накануне).

В понедельник нефть подешевела на новостях, что США предоставили Ирану освобождение из-под санкционного режима сроком на 60 дней после начала переговоров о заключении постоянного мирного соглашения. Исключение касается производства, продажи, поставки или отгрузки нефти, нефтехимической продукции или нефтепродуктов. Любые платежи, причитающиеся Ирану за покупку такой продукции, могут осуществляться в долларах США.

Кроме того, объем поставок через Ормузский пролив постепенно восстанавливается. По данным Bloomberg, за выходные через эту ключевую для рынка энергоносителей водную артерию удалось провести несколько миллионов баррелей нефти. В понедельник через пролив прошли два танкера совокупно с примерно 2 млн баррелей нефти.

Во "втором эшелоне" на МосБирже во вторник выросли акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+9,8%), "Эталона" (MOEX: ETLN) (+9%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (+7,1%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+6,9%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+5,9%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+5,5%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+5,2%).

Подешевели акции "АПРИ" (MOEX: APRI) (-6,3%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (-6,3%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-5,8%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-4,8%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-4,3%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-4,1%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-4%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-4%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-4%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (MOEX: GEMC) (ЕМС) (-4%), ПАО "ЭЛ5-Энерго" (MOEX: ELFV) (-3,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 101,49 млрд рублей (из них 16,68 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,76 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 8,25 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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