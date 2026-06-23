Участие в размещении бондов ГК "ЭкоНива" целесообразно при купоне не ниже 16,1% - "Эйлер"

Участие в размещении нового выпуска облигаций ГК "ЭкоНива" серии 001Р-03 целесообразно при купоне не ниже 16,1%, говорится в комментарии аналитической компании "Эйлер".

ГК "ЭкоНива" 24 июня проведет сбор заявок на облигации серии 001Р-03 со сроком обращения 840 дней объемом 3 млрд рублей. По выпуску будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон. Ориентир ставки купона - не более 16,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не более 17,81% годовых.

"Цель предстоящего размещения - рефинансирование краткосрочной части долга и привлечение средств для реализации инвестиционной программы, - отмечают аналитики Маргарита Яковлева и Станислав Боженко. - На наш взгляд, участие в новой сделке целесообразно при купоне не ниже 16,1%".

Эксперты напоминают, что в 2025 году компания отчиталась об отрицательном свободном денежном потоке на фоне возросших капзатрат и процентных платежей. По итогам 2П25 кредитные метрики немного ослабли относительно 1П25: чистый долг/EBITDA составил 4,3х против 3,8х, покрытие EBITDA процентных платежей снизилось до 1,2х с 1,4х.

По оценкам экспертов "Эйлера", в текущем году финансовые показатели останутся вблизи значений 2025 года, однако баланс рисков смещен в сторону их ухудшения.

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