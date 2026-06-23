"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Caterpillar до $627

"БКС Мир инвестиций" сохраняет "негативный" взгляд на акции Caterpillar и повышает их прогнозную цену с $580 до $627 за штуку, что соответствует потенциалу падения на 39% с текущих уровней, говорится в материале аналитика Сергея Потапова.

"На фоне бума инвестиций в ЦОД Caterpillar стала восприниматься рынком как один из ключевых поставщиков энергетической инфраструктуры для ИИ-индустрии, - отмечает эксперт. - Это привело к росту оценки до пятилетних максимумов: текущий P/E составляет 38х, что на 111% выше исторического среднего уровня. Структурный спрос на энергоснабжение дата-центров поддерживает премию в оценке, однако значительная часть позитивных ожиданий уже отражена в котировках".

По сравнению с другими инфраструктурными бенефициарами ИИ-цикла оценка Caterpillar выглядит, по мнению Потапова, относительно умеренной, но весь сегмент торгуется на уровнях, предполагающих дальнейшее сохранение крайне благоприятной конъюнктуры.

"По итогам I квартала 2026 финансового года компания показала сильные результаты и подтвердила высокий спрос на свои решения, в связи с этим повышаем целевую цену с $580 до $627, но сохраняем "негативный" взгляд из-за высокой оценки", - отмечает аналитик.

В качестве рисков для акций компании эксперт выделяет:

- Замедление глобального строительного цикла и снижение капитальных затрат в горнодобывающем секторе оказывают давление на выручку ключевых сегментов.

- Охлаждение спроса со стороны центров обработки данных способно резко устранить премию в оценке, заложенную рынком.

- Высокая чувствительность к макроэкономическому циклу.

- Торговые ограничения и тарифная политика США.

- Текущая оценка не оставляет права на ошибку: любое разочарование в финансовых результатах способно спровоцировать резкую переоценку вниз.

- Конкурентное давление со стороны Komatsu, Volvo и китайских производителей, наращивающих долю на развивающихся рынках.

Caterpillar - американская транснациональная корпорация, мировой лидер по производству спецтехники, горнодобывающего оборудования, дизельных и газовых двигателей, а также промышленных газовых турбин.

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