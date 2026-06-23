Отчетность ДОМ.РФ говорит о привлекательных дивидендных перспективах эмитента - "Велес Капитал"

Отчетность "ДОМ.РФ" за 5 месяцев 2026 года говорит о привлекательных дивидендных перспективах эмитента, считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"ДОМ.РФ" сообщил об увеличении чистой прибыли по МСФО за 5 месяцев 2026 года на 59%, до 49 млрд руб. Чистые процентные доходы при этом выросли на 36%, до 74,2 млрд руб. В компании также отметили, что чистая прибыль на акцию достигла 271,87 руб., и это позволяет ожидать существенного роста дивидендных выплат за 2026 год.

"С технической точки зрения акции ДОМ.РФ с начала текущего года (после проведения IPO в ноябре 2025 года) держатся лучше рынка и показывают прирост на 21,5%, в том числе благодаря дивидендным ожиданиям, - отмечает эксперт. - Значимые сопротивления находятся у 2300 руб. и 2380 руб. Стабилизация ниже 2100 руб., в то же время, может наблюдаться при дальнейших продажах в российских акциях в целом с сохранением среднесрочного потенциала роста бумаг "ДОМ.РФ" и перспективой возвращения к историческому пику текущего года 2468 руб. с учетом сильных финансовых результатов компании и привлекательных дивидендных перспектив".

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