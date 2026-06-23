Рубль днем отыграл утренние потери и слегка повышается в паре с юанем на фоне стабилизации цен на нефть

Москва. 23 июня. Китайский юань развернулся вниз на Московской бирже в ходе дневной сессии во вторник, рубль перешел к повышению на фоне стабилизации ситуации на рынке нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,988 руб., что на 0,1 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань превышал 11 руб. впервые с 7 мая.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 11 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 74,68 руб./$1, контракт EURRUBF подешевел на 45 копеек, до 85,38 руб./EUR1.

Национальная валюта попробует перейти к укреплению по отношению к юаню и доллару США на торгах во вторник, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Юань попытается протестировать верхнюю границу диапазона 10,5-11 руб. утром вторника, выступающую ближайшим сопротивлением. Однако, несмотря на рост спекулятивного спроса, на текущий момент мы не видим существенных фундаментальных поводов для закрепления китайской валюты над верхней границей данного коридора, - пишет эксперт в обзоре. - Более того, в ходе сессии рубль может перейти к восстановлению как за счет роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, так и за счет перехода части участников торгов к фиксации прибыли по длинным позициям в юане на фоне наблюдаемой перекупленности".

Курс пары доллар/рубль на таком фоне может отступить ниже 73,5 руб./$1, полагает Зварич.

Российская валюта обладает потенциалом укрепления по отношению к юаню в ближайшее время, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Рубль в понедельник заметно ослабился, юаневые ставки овернайт выросли, констатируют эксперты.

На российскую валюту давило не столько снижение нефтяных цен на открытии Ормузского пролива, сколько общая крайне высокая волатильность на рынке РФ. Помимо прочего, инвесторы могли перекладывать свои средства из рублевых инструментов в валютные, указывают в банке.

Со стороны фундаментальных факторов у курса есть потенциал отыграть обратно рост - как на фоне налогового периода, так и на фоне выросших локальных рублевых ставок, говорится в материале.

Волатильность на мировых нефтяных рынках влияет на экономику РФ, но ее макроэкономическая стабильность обеспечена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, ситуация чрезвычайно волатильна на мировых энергетических рынках, влияет на все страны мира, но вместе с тем никаких поводов для сомнений в макроэкономической стабильности у нас в стране нет в настоящее время", - сказал Песков журналистам.

"Что касается сильной волатильности на нефтяных рынках, да, она имеет место, и она так или иначе влияет на всю экономику мира. Влияет это и на нашу экономику. Вместе с тем, хотя, безусловно, нефтяные доходы продолжают оставаться существенным вкладом в формирование бюджета нашей страны, растет все-таки доля ненефтегазовых доходов", - добавил представитель Кремля.

Цены на нефть слабо опускаются днем во вторник.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск опускается на 0,22%, до $77,7 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,11%, до $73,77 за баррель.

Накануне нефть упала в цене более чем на 3% на новости, что США предоставили Ирану освобождение из-под санкционного режима сроком на 60 дней после начала переговоров о заключении постоянного мирного соглашения.

Тем временем обнародованные в понедельник данные показали, что объем нефти, хранящейся в стратегическом резерве США, на минувшей неделе сократился до 331,2 млн баррелей, что является минимумом с 1983 года.

Банк России во вторник, 23 июня, в рамках аукциона недельного репо разместил 4,13 трлн рублей (при лимите 4,135 трлн рублей и спросе 6,307 трлн рублей) в среднем по ставке 14,29% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 16 июня, ЦБ разместил 4,735 трлн рублей (при лимите 4,735 трлн рублей и спросе 4,735 трлн рублей) в среднем по ставке 14,5% годовых.