"Финам " подтверждает рейтинг акций "ДОМ.РФ" на уровне "покупать" с целевой ценой 2542 руб. за бумагу, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

Фининститут в жилищной сфере "ДОМ.РФ" представил финансовые результаты по МСФО за январь-май 2026 года, согласно которым чистая прибыль подскочила на 59% г/г до 49 млрд руб., при рентабельности капитала (ROE) на уровне 23,8%.

"Представленные финансовые результаты "ДОМ.РФ" выглядят очень уверенно, - отмечает эксперт. - Компания продолжает демонстрировать хорошие темпы роста прибыли и высокий ROE, чему способствует существенный рост доходов по основным направлениям деятельности в сочетании с относительно небольшой по меркам банковского сектора страны стоимостью риска и устойчиво высокой операционной эффективностью. Причем динамика прибыли складывается лучше наших прогнозов на весь текущий год, и, возможно, мы скорректируем нашу модель ДОМ.РФ после выхода отчетности за 1-е полугодие".

Также Додонов отметил, что ожидаемая дивдоходность акций компании составляет значительные 11%, и он ожидает дальнейшего увеличения дивидендных выплат по итогам 2026 года.

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