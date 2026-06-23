"Цифра брокер" рекомендует "покупать" акции ДОМ.РФ с прогнозной ценой 2900 руб

Инвестиционная компания "Цифра брокер" рекомендует "покупать" акции "ДОМ.РФ" с прогнозной стоимостью на уровне 2900 рублей за штуку, говорится в материале аналитиков.

Хорошие результаты эмитента за 5М26 по МСФО вновь подтверждают устойчивость бизнес-модели компании, констатируют эксперты.

Несмотря на сохраняющееся охлаждение ипотечного рынка, институт развития демонстрирует высокие темпы роста прибыли, сильную динамику процентных и комиссионных доходов, а также сохраняет высокую рентабельность капитала при низкой стоимости риска.

Отдельно аналитики инвесткомпании отмечают активное расширение корпоративного кредитного портфеля, которое частично компенсирует снижение розничного сегмента.

Позитив, указывают они, также добавляют слова финансового директора компании Давида Овсепяна о том, что "ДОМ.РФ" допускает существенный рост дивидендных выплат за 2026 год.

"На наш взгляд, "ДОМ.РФ" остается одним из наиболее качественных финансовых активов на российском рынке, сочетая высокую эффективность, привлекательную дивидендную историю и значительный потенциал дальнейшего роста бизнеса. Наш таргет по акциям - 2900 рублей ("покупать")", - пишут эксперты "Цифра брокера" в комментарии.

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