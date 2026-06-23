Прогноз ставки ЦБ РФ на уровне 14% на конец 2026г пока сохраняется - "АКБФ"

Инвестиционная компания "АКБФ" пока сохраняет прогноз ключевой ставки Банка России на конец текущего года на уровне 14% годовых, сообщается в материале аналитиков.

ЦБ РФ понизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 14,25% годовых. Решение оказалось более осторожным, чем ожидалось рынком, отмечают эксперты.

Несмотря на признаки замедления инфляции и улучшение внешнего фона, регулятор сохранил жесткий тон и предупредил о сохраняющихся инфляционных рисках.

Регулятор отдельно указал на рост рисков из-за временного сокращения производства моторного топлива, высоких инфляционных ожиданий населения и продолжающегося роста зарплат темпами выше производительности труда, указывают в инвесткомпании. Дополнительное давление создают рост мировых цен на сырье и сохраняющаяся геополитическая неопределенность.

"Мы также считаем текущее снижение инфляции неустойчивым. С учетом исторических аналогий сохраняется риск ускорения инфляции до двузначных значений в конце 2026 года и первой половине 2027 года. Пока сохраняем прогноз ставки на конец года на уровне 14% годовых", - пишут аналитики "АКБФ".

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