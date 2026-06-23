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23 июня 2026 года 12:30
Прогноз ставки ЦБ РФ на уровне 14% на конец 2026г пока сохраняется - "АКБФ"
Инвестиционная компания "АКБФ" пока сохраняет прогноз ключевой ставки Банка России на конец текущего года на уровне 14% годовых, сообщается в материале аналитиков. ЦБ РФ понизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 14,25% годовых. Решение оказалось более осторожным, чем ожидалось рынком, отмечают эксперты. Несмотря на признаки замедления инфляции и улучшение внешнего фона, регулятор сохранил жесткий тон и предупредил о сохраняющихся инфляционных рисках. Регулятор отдельно указал на рост рисков из-за временного сокращения производства моторного топлива, высоких инфляционных ожиданий населения и продолжающегося роста зарплат темпами выше производительности труда, указывают в инвесткомпании. Дополнительное давление создают рост мировых цен на сырье и сохраняющаяся геополитическая неопределенность. "Мы также считаем текущее снижение инфляции неустойчивым. С учетом исторических аналогий сохраняется риск ускорения инфляции до двузначных значений в конце 2026 года и первой половине 2027 года. Пока сохраняем прогноз ставки на конец года на уровне 14% годовых", - пишут аналитики "АКБФ". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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