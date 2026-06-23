Рубль обладает потенциалом укрепления - банк "Санкт-Петербург"

Рубль обладает потенциалом укрепления по отношению к юаню в ближайшее время, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Рубль в понедельник заметно ослабился, юаневые ставки овернайт выросли, констатируют эксперты.

На российскую валюту давило не столько снижение нефтяных цен на открытии Ормузского пролива, сколько общая крайне высокая волатильность на рынке РФ. Помимо прочего, инвесторы могли перекладывать свои средства из рублевых инструментов в валютные, указывают в банке.

Со стороны фундаментальных факторов у курса есть потенциал отыграть обратно рост - как на фоне налогового периода, так и на фоне выросших локальных рублевых ставок, говорится в материале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.