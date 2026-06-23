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23 июня 2026 года 09:10

Dow Jones вырос

Индекс Dow Jones вырос в понедельник, S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись в минусе. Фондовые индексы АТР снижаются во вторник. Нефть слабо дешевеет утром вторника, Brent торгуется у $77,6 за баррель.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики в понедельник, участники рынка оценивали итоги первого раунда американо-иранских переговоров, а также новости компаний.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон и Тегеран создали механизм координации для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе, предусматривающий, в частности, порядок действий по урегулированию конфликтных ситуаций.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи написал в соцсети X, что Тегеран добился послаблений в санкционном режиме для экспорта нефти и нефтехимической продукции, снятия морской блокады, а также разблокировки части замороженных активов.

Нефть значительно подешевела на оптимизме по поводу скорого завершения ближневосточного кризиса, спровоцировавшего резкий рост стоимости энергоресурсов и ускорение общего темпа подъема цен.

Позднее на этой неделе будет опубликован майский доклад о расходах и доходах американцев, в который входит ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой. Более сильный, чем прогнозируют аналитики, рост PCE укрепит ожидания рынка относительно ужесточения Федрезервом денежно-кредитной политики, возросшие после "ястребиных" сигналов со стороны нового главы ФРС Кевина Уорша, подчеркнувшего важность восстановления ценовой стабильности в США.

Трейдеры полагают, что американский ЦБ повысит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов на заседании в сентябре, по данным LSEG.

В тройку лидеров роста среди компонентов индекса S&P 500 вошли Super Micro Computer (+15,7%), Coherent (+9,2%) и ON Semiconductor (+8,2%).

Наибольший подъем в составе Dow Jones продемонстрировали акции Caterpillar (SPB: CAT) (+3,7%), Amgen (SPB: AMGN) (+2,1%) и JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) (+1,9%).

Заметно увеличили капитализацию Corning (+7,7%), Ciena (+7,5%), Vertiv (+7,5%), Micron Technology (+6,8%), Generac (+5,9%) и Flex (+5,6%).

Производитель лекарственных препаратов AbbVie нарастил рыночную стоимость на 6,3%, биотехнологическая Apogee Therapeutics - на 46,7% после сообщений, что AbbVie купит Apogee за $10,9 млрд с учетом долга.

Стоимость бумаг Getty Images, одной из ведущих мировых площадок для хранения и продажи изображений и видеоконтента, взлетела на 90,1% на новости, что она заключила лицензионное соглашение с OpenAI. Как говорится в пресс-релизе Getty, изображения из её библиотеки будут появляться в поисковых запросах в чатботе ChatGPT.

Акции Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) подорожали на 1,7%, 3M Co. (SPB: MMM) - на 1,6%, UnitedHealth Group (SPB: UNH) и Merck & Co. (SPB: MRK) - на 1,4%, Johnson & Johnson (SPB: JNJ) и International Business Machines (SPB: IBM) - на 1,3%.

Самые большие потери в S&P 500 понесли Moderna Inc. (SPB: MRNA) (-7,2%), Palantir Technologies (-7%) и VeriSign (-6,4%), в индексе Dow Jones - Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) (-4,8%), Nike Inc. (SPB: NKE) (-4,5%) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT) (-3,2%).

Бумаги Netflix Inc. (SPB: NFLX) опустились в цене на 5,8%, Domino''s Pizza - на 5,6%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 5,1%, McDonald''s Corp. (SPB: MCD) - на 3,1%, Home Depot Inc. (SPB: HD) - на 2,3%, Procter & Gamble Co. (SPB: PG) - на 1,8%, Salesforce Inc. (SPB: CRM) - на 1,1%, NVIDIA Corp. (SPB: NVDA) - на 1%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 0,9%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,3%.

Котировки SpaceX упали на 16,4%. Ранее аэрокосмическая компания Илона Маска сообщила о начале первого в своей истории размещения облигаций.

Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,29% - до 51712,71 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 снизилось на 0,37% - до 7472,79 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 1,32% и закрылся на отметке 26166,6 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник снижаются.

Японский Nikkei 225 к 8:18 МСК уменьшился на 2,2%, поскольку трейдеры фиксируют прибыль после повышения индекса по итогам восьми предыдущих сессий подряд.

"Рынок уже довольно давно выглядел перегретым, поэтому коррекция не стала неожиданностью, - отмечает главный рыночный аналитик Sumitomo Mitsui DS Asset Management Масахиро Ичикава. - После череды подъемов на рынке наблюдается незначительная фиксация прибыли".

Котировки акций технологических компаний снижаются, в том числе Kioxia - на 8,8%, SoftBank Group Corp. - на 8,7%, Lasertec Corp. - на 7,5%, Murata Manufacturing - на 5%, Tokyo Electron - на 3,1%, Advantest - на 0,3%.

Также опустилась цена бумаг банков, включая Mitsubishi UFJ - на 1,2%, Mizuho Financial Group - на 1,1%, Sumitomo Mitsui Financial Group - на 1,7%.

Стоимость акций автопроизводителей Honda, Toyota и Nissan уменьшилась на 1%, 0,5% и 2,7% соответственно.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Японии, который рассчитывает S&P Global, в июне увеличился до 54,9 пункта по сравнению с 54,5 пункта месяцем ранее. Это максимальный уровень с января 2022 года. Аналитики не прогнозировали изменения показателя, по данным Trading Economics. PMI в сфере услуг вырос до 51,8 пункта с 50 пунктов, сводный PMI - до 52,5 пункта с 51,1 пункта. Значение индикаторов выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности в данном секторе.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:19 МСК снизился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%.

В число лидеров снижения среди компонентов Hang Seng входят акции производителей цветных и драгоценных металлов CMOC (-9,3%), Zijin Mining Group (-5,4%), Laopu Gold (-4,9%), Aluminum Corp. of China (-4,4%).

Также существенно подешевели бумаги интернет-ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) - на 4,7%, производителя аккумуляторов CATL - на 4%, выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (SPB: 1810) и производителя электромобилей Li Auto (SPB: LI) - на 4%.

Цена еще одного интернет-ритейлера Alibaba (SPB: BABA) опустилась на 3,6% - до минимума с апреля 2025 года.

В то же время котировки акций автопроизводителя Geely выросли на 1,4%, Bank of China и Industrial & Commercial Bank of China - на 1,3%, фармацевтических Hansoh Pharmaceutical Group и CSPC Pharmaceutical Group - на 1%, чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - также на 1%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:14 МСК упал на 7%.

Цена акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics рухнула на 7,1%, чипмейкера SK Hynix - на 9,6%, автомобильной Hyundai Motor - на 10,2%.

Кроме того, котировки бумаг производителя аккумуляторов LG Energy Solution опустились на 4%, сталелитейной Posco - на 5,6%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 4,7%, KB Financial Group - на 1,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,3%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 0,4% и 0,3% соответственно.

Цены на нефть умеренно снижаются утром во вторник после падения по итогам предыдущей сессии.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск опускается на $0,34 (0,44%), до $77,56 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,13 (0,18%), до $73,73 за баррель.

В понедельник обе марки подешевели более чем на 3% на новости, что США предоставили Ирану освобождение из-под санкционного режима сроком на 60 дней после начала переговоров о заключении постоянного мирного соглашения.

Как сообщалось, исключение касается производства, продажи, поставки или отгрузки нефти, нефтехимической продукции или нефтепродуктов. Любые платежи, причитающиеся Ирану за покупку такой продукции, могут осуществляться в долларах США.

Кроме того, объем поставок через Ормузский пролив постепенно восстанавливается. По данным Bloomberg, за выходные через эту ключевую для рынка энергоносителей водную артерию прошла транспортировка несколько миллионов баррелей нефти. В понедельник через пролив прошли два танкера совокупно с примерно 2 млн баррелей нефти.

"Постепенное увеличение нефтяных потоков через Ормузский пролив продолжает оказывать давление на рынок", - отметили аналитики ING.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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