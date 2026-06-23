Цены рублевых корпбондов во вторник продолжат снижаться, отыгрывая итоги пятничного заседания ЦБ

Москва. 23 июня. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, продолжат умеренно снижаться, отыгрывая как итоги пятничного заседания ЦБ РФ, оказавшиеся более жесткими, чем прогнозировал рынок, так и сохраняющуюся геополитическую напряженность из-за конфликта вокруг Украины, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Банк России в минувшую пятницу принял решение снизить ключевую ставку всего на 25 базисных пунктов (до 14,25% годовых), тогда как базовый прогноз экспертов предполагал ее снижение на 50 базисных пунктов. В очередной раз регулятор продемонстрировал более жесткую позицию по отношению к ожиданиям рынка.

Рост проинфляционных рисков и более стимулирующая, чем ожидалось, бюджетная политика на трехлетку может ограничить пространство для снижения ключевой ставки, полагает глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Проинфляционные риски на будущее заметно выросли, бюджетная политика в ближайшие три года будет более стимулирующей, чем это было заложено в нашем базовом прогнозе. В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования. Эта картина может ограничить пространство для дальнейшего снижения ставки и потребовала от нас более сдержанного шага", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России.

Вместе с тем регулятор оставляет надежду на дальнейшее смягчение ДКП. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий", - говорилось в комментарии ЦБ по итогам июньского заседания.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что доволен ходом переговоров с Ираном. "У нас очень хорошо идут дела в том, что касается переговорного процесса", - сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме. Кроме того, он заверил, что размороженные в рамках договоренностей Вашингтона и Тегерана по гуманитарным вопросам иранские активы будут использованы для закупки продовольствия исключительно у американских фермеров.

Проходившие в Швейцарии технические переговоры Ирана и США при участии Пакистана и Катара в роли посредников завершены, стороны подготовили следующий этап встреч на высоком уровне, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

Гарибабади, руководитель технической переговорной группы Ирана, как сообщает Press TV, "объявил об успешном завершении технических переговоров с участием четырех стран и завершении подготовки к следующему этапу переговоров на высоком уровне". По его словам, сформированные в ходе технических консультаций четыре рабочие группы займутся "прекращением санкций, ядерными вопросами, реконструкцией и экономическим развитием, а также мониторингом и реализацией" достигнутых договоренностей.

Президент США Дональд Трамп назвал обстановку в Ормузском проливе "хорошей", заявил, что он "полностью открыт" для судоходства. "У нас все очень хорошо относительно Ормузского пролива, вчера мы получили больше нефти, чем через него когда-либо проходило (...). Пролив полностью открыт", - заявил он журналистам в Белом доме в понедельник. Со своей стороны, министр энергетики США Крис Райт заверил, что движение по проливу "вернулось на докризисный уровень".

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди и его иранский коллега Аббас Аракчи подтвердили приверженность свободному судоходству в Ормузском проливе в ходе состоявшейся вечером в понедельник встречи в Маскате. "Мы подтвердили свою приверженность международному праву и обеспечению бесплатного безопасного прохождения судов", - написал аль-Бусаиди в соцсети X, комментируя встречу.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики в понедельник, участники рынка оценивали итоги первого раунда американо-иранских переговоров, а также новости компаний. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон и Тегеран создали механизм координации для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе, предусматривающий, в частности, порядок действий по урегулированию конфликтных ситуаций. Нефть значительно подешевела на оптимизме по поводу скорого завершения ближневосточного кризиса.

Позднее на этой неделе будет опубликован майский доклад о расходах и доходах американцев, в который входит ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой. Более сильный, чем прогнозируют аналитики, рост PCE укрепит ожидания рынка относительно ужесточения Федрезервом денежно-кредитной политики, возросшие после "ястребиных" сигналов со стороны нового главы ФРС Кевина Уорша, подчеркнувшего важность восстановления ценовой стабильности в США. Трейдеры полагают, что американский ЦБ повысит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов на заседании в сентябре, по данным LSEG.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снижаются. Японский Nikkei 225 к 8:18 МСК уменьшился на 2,2%, поскольку трейдеры фиксируют прибыль после повышения индекса по итогам восьми предыдущих сессий подряд. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:19 МСК опустился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:14 МСК упал на 7%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,3%.

В свою очередь мировые цены на нефть умеренно снижаются утром во вторник после падения по итогам предыдущей сессии. Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск опускается на 1,37%, до $76,83 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 1,31%, до $72,89 за баррель.

В понедельник обе марки упали в цене более чем на 3% на новости, что США предоставили Ирану освобождение из-под санкционного режима сроком на 60 дней после начала переговоров о заключении постоянного мирного соглашения. Исключение касается производства, продажи, поставки и отгрузки нефти, нефтехимической продукции или нефтепродуктов. Любые платежи, причитающиеся Ирану за покупку такой продукции, могут осуществляться в долларах США.

Кроме того, объем поставок через Ормузский пролив постепенно восстанавливается. По данным Bloomberg, за выходные через эту ключевую для рынка энергоносителей водную артерию прошла транспортировка несколько миллионов баррелей нефти. В понедельник через пролив прошли два танкера совокупно с примерно 2 млн баррелей нефти.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 2,2 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 17,957 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 17,485 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 июня снизился на 0,31% и составил 120,79 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (20-22 июня) потерял 0,2%, опустившись до 1301,31 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,85%), "ГТЛК-001Р-04" (-0,84%), "Газпромбанк-001Р-22Р" (-0,68%) и "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,62%), а в лидерах повышения - облигации "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,29%) и "МТС-001Р-14" (+0,13%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "ВТБ лизинг" завершило размещение 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-МБ-06 объемом 5 млрд рублей. Компания 18 июня провела сбор заявок на выпуск объемом не менее 3 млрд рублей. Ставка ежемесячного купона была установлена на уровне 14,5% годовых.

ПАО "Т Плюс" (MOEX: VTGK) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ облигаций серии 002Р-02 планируемым объемом 20 млрд рублей на уровне 150 базисных пунктов. Срок обращения облигаций - три года. По выпуску будет выплачиваться ежемесячный купон, привязанный к ключевой ставке ЦБ. Сбор заявок на флоатер прошел 22 июня. Техразмещение запланировано на 25 июня. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации будут доступны для неквалифицированных инвесторов при условии прохождения теста.

ООО "Стеллар груп Рус" (ООО "СГ Рус") 23 июня с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки - не выше 17% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 18,39% годовых. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 5 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в январе 2025 года. В настоящее время в обращении облигаций эмитента нет, дебютный годовой выпуск объемом 100 млн рублей был погашен в апреле.

ООО "ЭкоНива" 24 июня с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на облигации серии 001Р-03 со сроком обращения 2,3 года (840 дней) объемом 3 млрд рублей. По выпуску будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон. Ориентир ставки купона - не более 16,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не более 17,81% годовых. Техразмещение запланировано на 26 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ХК "Металлоинвест" (OKPO code: 54916586) 24 июня с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 002Р-06 объемом не менее 15 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир спреда - не выше 180 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 29 июня. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N8.

ООО "РВК-инвест" (дочерняя компания ООО УК "Росводоканал") в середине июля планирует провести сбор заявок на выпуск 10-летних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 3 года объемом 3 млрд рублей. По выпуску будет выплачиваться переменный квартальный купон, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда будет определен позднее. Минимальная сумма на покупку облигаций при размещении - 1,4 млн рублей. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, будет доступен для квалифицированных инвесторов.

ООО "Агрофирма Донецкая долина" допустило дефолт по выплате 10-го купона 10-летних облигаций серии 001П-01 объемом 30 млн рублей. Размер неисполненных обязательств - 813,6 тыс. рублей. Причина - недостаток денежных средств. Компания завершила размещение выпуска в марте 2026 года. Ставки 1-13-го ежемесячных купонов установлены на уровне 33% годовых. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001П объемом 100 млн рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.