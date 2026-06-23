Снижение индекса RGBI пока продолжится - ПСБ

Снижение индекса RGBI будет продолжено, пока не завершится переток капитала из длинного конца кривой ОФЗ во флоатеры и относительно короткие бумаги с фиксированной ставкой, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Негативный импульс, спровоцированный итогами заседания ЦБ РФ в прошлую пятницу, сохранился в понедельник - снижение индекса RGBI продолжилось (до 115,38 п.), констатирует эксперт.

Столь бурная реакция инвесторов на замедление скорости снижения ключевой ставки до 0,25% объясняется повышением риска приостановки цикла смягчения денежно-кредитной политики из-за проинфляционного роста расходов бюджета, ситуации на рынке топлива и роста геополитической напряженности в целом. отмечает он.

"Таким образом, идея покупки длинных ОФЗ с фиксированной ставкой, которая была актуальна с конца 2024 года, перестала работать. Инвесторы стремятся сократить уровень риска портфеля, сокращая дюрацию через продажу длинных госбумаг, - пишет Грицкевич в обзоре. - На наш взгляд, пока не завершится данный переток капитала из длинного конца кривой ОФЗ во флоатеры и относительно короткие бумаги с фиксированной ставкой, снижение RGBI будет продолжено".

Также аналитик ПСБ ркомендует придерживаться консервативной стратегии - флоатеры и корпоративные облигации с фиксированным купоном срочностью до трех лет, а также валютные облигации. "По-прежнему рекомендуем облигации с кредитным рейтингом не ниже категории "А", - говорится в материале.

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