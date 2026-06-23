Рубль попробует перейти к укреплению во вторник - ПСБ

Национальная валюта попробует перейти к укреплению по отношению к юаню и доллару США на торгах во вторник, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка Богдан Зварич.

"Юань попытается протестировать верхнюю границу диапазона 10,5-11 руб. утром вторника, выступающую ближайшим сопротивлением. Однако, несмотря на рост спекулятивного спроса, на текущий момент мы не видим существенных фундаментальных поводов для закрепления китайской валюты над верхней границей данного коридора, - пишет эксперт в обзоре. - Более того, в ходе сессии рубль может перейти к восстановлению как за счет роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, так и за счет перехода части участников торгов к фиксации прибыли по длинным позициям в юане на фоне наблюдаемой перекупленности".

Курс пары доллар/рубль на таком фоне может отступить ниже 73,5 руб./$1, указывает Зварич.

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