Вероятный диапазон для пары рубль/юань на ближайшие дни составляет 10,78-10,95 руб./юань - "БКС МИ"

Вероятный диапазон для пары рубль/юань на ближайшие дни составляет 10,78-10,95 руб./юань, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Рубль поначалу быстро дешевел к юаню, который установил двухнедельную вершину вблизи отметки 10,95 руб., - напоминает эксперт. - Затем российская валюта отыграла более половины ощутимых дневных потерь, но вскоре вновь сдала позиции, однако пока удерживается от пробоя сегодняшнего минимума".

По мнению Бабина, поддержку рублю оказывает приближение пика налоговых платежей экспортеров 25 и 29 июня. Правда, не связанное с этим предложение иностранной валюты может постепенно сокращаться из-за санкций и геополитики, считает аналитик. В то же время спрос на инвалюту способен восстанавливаться вслед за усилением активности потребителей и бизнеса. Однако этому препятствует слишком медленное смягчение денежно-кредитных условий.

"Пара CNY/RUB все же возобновила движение к уровню 11 руб./юань, - отмечает эксперт. - Однако эта тенденция неустойчивая из-за фискального фактора. Поэтому, скорее всего, юань в ближайшие сессии будет консолидироваться в диапазоне 10,78-10,95 руб./юань".

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