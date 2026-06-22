Freedom Global подтверждает прогнозную цену акций Ozon на уровне 6100 руб

Freedom Global подтверждает прогнозную цену акций МКПАО "Озон" (Ozon) на уровне 6100 руб. на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Владимира Чернова.

По данным МТС AdTech, с января по май среднемесячное количество пользователей платформы Ozon увеличилось на 3% год к году, а Wildberries - на 1%. Рост показателя существенно замедлился по сравнению с прошлогодним темпом, составлявшим около 6%, отмечает аналитик.

По мнению Чернова, причина этой динамики в достижении рынком стадии зрелости: маркетплейсами в России пользуется почти все экономически активное население, поэтому быстро наращивать число новых покупателей становится все сложнее.

"Дополнительно на онлайн-торговлю давит преобладание среди потребителей сберегательной модели поведения, - указывает эксперт. - Люди чаще откладывают деньги и более тщательно отслеживают цены. По данным СберИндекса, на неделе c 8-14 июня расходы на онлайн-площадках выросли на 23,2%, тогда как годом ранее рост был почти вдвое выше. Также могли сказаться ограничения в работе интернета".

По мнению Чернова, для замедление роста аудитории не выглядит критичным. Компания уже давно растет не только за счет новых клиентов, но и за счет частоты заказов, финтеха, рекламы, логистики и удержания текущих пользователей. Поэтому темпы роста выручки могут постепенно снижаться, но сам бизнес остается быстрорастущим.

"Мы сохраняем позитивный прогноз в отношении акций Ozon и подтверждаем по ним таргет 6100 руб.", - указывает аналитик инвесткомпании.

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