"АКБФ" понизил прогнозную цену акций НОВАТЭКа до 1167,95 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "НОВАТЭКа" с 1422,93 руб. до 1167,95 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 16% от текущего уровня, при этом рекомендация "покупать" сохраняется, сообщается в материале аналитиков.

Акции эмитента с начала мая снизились в цене на 11%, однако долгосрочные перспективы компании по-прежнему поддерживаются масштабными СПГ-проектами и благоприятной конъюнктурой мирового газового рынка, отмечают эксперты.

"Несмотря на снижение финансовых результатов за 2025 год и дивиденды ниже наших ожиданий, утвержденная Энергостратегия РФ до 2050 года предполагает запуск новых проектов компании, что позволило повысить прогноз производства СПГ к 2032 году, - говорится в обзоре. - Дополнительную поддержку оценкам оказывают сохраняющийся дефицит газа на мировом рынке на уровне 10-15%, рост спроса на диверсификацию поставок энергоресурсов и ожидаемое увеличение цен реализации продукции".

В то же время, указывают в инвесткомпании, сохраняются санкционные ограничения, неопределенность с расширением флота газовозов и высокие инвестиционные потребности.

"С учетом данных факторов мы повысили дисконт на риски вложений с 30% до 40%, что привело к снижению оценки справедливой стоимости акций эмитента до 1167,95 руб. Тем не менее потенциал роста составляет 16%, а рекомендация по бумагам "НОВАТЭКа" остается прежней - "покупать", - пишут аналитики "АКБФ".

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