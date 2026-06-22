Рубль днем опускается в паре с юанем на фоне снижения нефти

Москва. 22 июня. Китайский юань укрепляется на Московской бирже в ходе дневной сессии в понедельник, рубль дешевеет на фоне снижения цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,9025 руб., что на 9,55 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся на 37 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 73,94 руб./$1, контракт EURRUBF подорожал на 25 копеек, до 85 руб./EUR1.

Курс пары юань/рубль останется в диапазоне 11,5-11 руб./юань, доллар/рубль - 71-74 руб./$1 на текущей неделе, говорится в комментарии аналитиков брокера "Т-Инвестиции".

"Банк России должен объявить объем операций по зеркалированию инвестиций ФНБ на второе полугодие 2026-го. Ожидаем, что показатель будет на уровне около нуля после продаж в 4,6 млрд рублей в день в первом полугодии", - пишут эксперты.

ЦБ также выпустит более подробные данные по инфляционным ожиданиям населения и мониторингу предприятий, а Росстат опубликует данные по недельной инфляции. Аналитики брокера ожидают, что показатель будет на уровне около 0,10%. В фокусе также начало налогового периода для экспортеров.

Поддержка рубля может временно усилиться, на текущей неделе вероятно умеренное укрепление национальной валюты со смещением курса в нижнюю часть торговых диапазонов 10,5-11 руб. за юань и 71-76 руб./$1, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Решение ЦБ РФ замедлить скорость снижения ключевой ставки, отмечает аналитик, как минимум приостановило ослабление национальной валюты.

На этой неделе рубль получит дополнительную поддержку, указывает он: на рынке вырастет предложение иностранной валюты на фоне приближения сроков июньских налоговых выплат (29 июня). "Пик продаж валюты ждем в конце недели (четверг-пятница)", - говорится в комментарии Попова.

Банк России с понедельника снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 14,25% годовых.

В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил, что в апреле-мае текущий рост цен с поправкой на сезонность замедлился в среднем до 2,1% в пересчете на год после 8,7% в первом квартале 2026 года. Аналогичный показатель базовой инфляции в среднем составил 4,2% после 6,2% в предыдущем квартале.

На ценовую динамику значимо влияли волатильные позиции, которые в июне могут привести к ускорению текущих темпов роста цен. Оценка устойчивой инфляции в последние месяцы несколько снизилась, но по-прежнему находится в диапазоне 4-5% в пересчете на год, а годовая инфляция на 15 июня составила 5,6%.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но в целом сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.

По оценке ЦБ, проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте.

Базовый сценарий Банка России предполагал, что на среднесрочном горизонте бюджетная политика будет способствовать замедлению инфляции. Однако сохранение первичного структурного дефицита бюджета до 2029 года, когда бюджетная политика будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее, может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 июля.

Банк России, вероятно, до конца текущего года будет снижать ключевую ставку по 0,25 процентного пункта (п.п.), считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор брокер" Андрей Зацепин.

"Регулятор оказался жестким. Во-первых, ставка в июне была снижена всего на 0,25 п.п., во-вторых, ЦБ прозрачно намекнул на замедление цикла ослабления денежно-кредитной политики. Скорее всего, на июльском заседании, которое будет опорным, мы увидим повышение прогноза средней ключевой ставки на ближайшие годы, - пишет эксперт в комментарии. - Очень вероятно, что до конца 2026 года Банк России будет снижать ставку по 0,25 п.п. Причины жесткости в ожидании роста бюджетных расходов, а они являются следствием обострения украинского конфликта, где пока не видно поводов для урегулирования".

Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания в июле 2026 года снова может составить 25 базисных пунктов (б.п.), говорится в материале аналитиков "СберИнвестиций".

В сентябре, по базовому сценарию экспертов, регулятор вернется к снижению по 50 базисных пунктов. Таким образом, к концу текущего года ставка опустится до 12,5% годовых. А к концу 2027 года аналитики ожидают ее на уровне 11% годовых.

Ключевой фактор риска - динамика расходов бюджета. Если она существенно превысит планы Минфина, то это может привести к более медленному снижению ставки, отмечают эксперты "СберИнвестиций".

Цены на нефть продолжают снижаться на торгах в понедельник после завершения первого раунда американо-иранских переговоров в Швейцарии.

В заявлении, опубликованном посредниками - Катаром и Пакистаном, говорится о достигнутом прогрессе, в том числе о создании механизма для дальнейших технических переговоров.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи написал в соцсети X, что по итогам переговоров Тегеран добился послаблений в санкционном режиме для экспорта нефти и нефтехимической продукции, снятия морской блокады, а также разблокировки части замороженных активов.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $78,93 за баррель, что на 1,97% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 1,08%, до $75,01 за баррель.

Делегации на переговорах в Швейцарии также согласились создать группу для предотвращения конфликтных ситуаций в Ливане. В субботу Иран объявил, что будет блокировать Ормузский пролив, пока Израиль не завершит военную операцию в этой стране. Согласно данным отслеживания танкеров, число судов, проходящих через Ормузский пролив, резко сократилось в воскресенье.