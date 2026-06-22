Альфа-банк сохраняет прогноз ставки ЦБ РФ на уровне 13% к концу 2026г

Альфа-банк сохраняет прогноз ключевой ставки Банка России на уровне 13% годовых к концу текущего года, сообщается в материале главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой и экономиста Валерии Кобяк.

"Регулятор в соответствии с нашими ожиданиями понизил ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 14,25% годовых, по итогам июньского заседания. Э. Набиуллина отметила, что пространство для снижения ключевой ставки сократилось, и ее траектория, скорее всего, будет пересмотрена вверх на заседании 24 июля. В этой связи консенсус-прогноз рынка уже начал сдвигаться в сторону наших ожиданий, - указывают эксперты. - В нашем базовом сценарии мы закладываем снижение ключевой ставки также на 25 б.п. на следующем заседании ЦБ РФ. При этом не исключаем возможность паузы в случае существенной разбалансировки внутреннего топливного рынка и/или дальнейшего быстрого роста кредитования. На конец текущего года сохраняем наш прогноз ставки на уровне 13% годовых".

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