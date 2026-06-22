Индекс Мосбиржи технически сохраняет возможность отскока к 2500п - "Финам"

Индекс Мосбиржи технически находится в зоне перепроданности и сохраняет возможность формирования отскока с целью на отметке 2500 пунктов, считает эксперт "Финама" Игорь Додонов.

Российские фондовые индексы снижаются в понедельник, продолжая негативную динамику прошлой недели, констатирует аналитик инвесткомпании.

Давление на отечественные акции оказывает пятничное решение Банка России снизить ключевую ставку лишь на 25 б.п., что в сочетании с довольно жесткими заявлениями Эльвиры Набиуллиной указывает на более медленное, чем надеялись инвесторы, смягчение монетарной политики в стране, отмечает Додонов.

Дополнительными негативными факторами выступают сильно снизившиеся за последние недели цены на нефть, крепкий рубль, возросшие санкционные риски, геополитическая напряженность, указывает он.

"В таких условиях участники торгов предпочитают проявлять осторожность и не спешат откупать существенно подешевевшие акции, несмотря на существенную техническую перепроданность рынка, - говорится в обзоре Додонова. - С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи после заметного снижения пока удерживает поддержку 2400 пунктов. Индекс находится в зоне перепроданности, в связи с чем сохраняется возможность формирования отскока с целью на отметке 2500 пунктов".

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