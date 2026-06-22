Вероятность паузы в смягчении ДКП во 2П26 заметно возросла - "Велес Капитал"

Пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России в целом сохраняется, при этом вероятность паузы в смягчении денежно-кредитной политики во втором полугодии 2026 года заметно возросла, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко.

"По нашему мнению, позиция ЦБ стала более осторожной - не только из-за сокращения шага снижения ключевой ставки до 25 б.п., но и из-за некоторого ужесточения риторики в части бюджетной политики, кредитования, экономической активности и баланса рисков, хотя формулировка основного сигнала при этом формально не изменилась, - пишет эксперт. - Мы полагаем, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сохраняется, однако после июньского заседания регулятора оно стало еще более ограниченным. С учетом прямого указания ЦБ на то, что ни дальнейшее снижение ставки, ни размер шага не являются предопределенными, вероятность паузы в смягчении денежно-кредитной политики (ДКП) во втором полугодии 2026 года заметно возросла".

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