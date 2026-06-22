"Эйлер" понижает прогнозную цену акций Fix Price до 0,5 руб

Аналитическая компания "Эйлер" сохраняет рекомендацию "держать" для акций ПАО "Фикс Прайс" (Fix Price) и понижает их прогнозную цену на 17%, до 0,5 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 20%, сообщается в комментарии экспертов.

"Fix Price является лидером сегмента фиксированных цен и полностью подвержена трендам замедляющегося сектора розничной торговли, - пишут аналитики Николай Ковалев и Антон Соловкин. - Старт 2026 года оказался для компании сложным: при росте оборота на 3% г/г в 1к26 трафик зрелых магазинов сократился на 6%. Структурно непродовольственная маркетплейсам, и в краткосрочной перспективе мы не ждем операционного разворота".

19 мая состоялась отсечка по годовому дивиденду в 0,11 руб./акц. с доходностью 17%. Эксперты видят это как пик дивидендных выплат, которые дальше будет сложно поддерживать ввиду сокращения финансовых показателей.

"Мы снижаем наш прогноз чистой прибыли на 2026-2030гг и понижаем прогнозную цену на сопоставимые 17%, до 0,5 руб./акция. Дивидендная политика предполагает распределение не менее 50% чистой прибыли, что в нашей модели соответствует доходности 8%. Сохраняем рекомендацию "держать" с общим потенциалом 20%", - указывают стратеги "Эйлера".

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