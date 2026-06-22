Участие в размещении бондов "ВИС финанс" интересно при сохранении первоначально заявленного купона - инвестбанк "Синара"

Участие в размещении нового выпуска облигаций ООО "ВИС финанс" серии БО-П13 интересно при сохранении первоначально заявленного купона - не выше 16,50%, говорится в обзоре аналитиков инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина и Эльдара Карова.

"ВИС финанс" 23 июня планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии БО-П13 объемом 2,5 млрд рублей. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки - не выше 16,50% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 17,81% годовых.

"Облигации "ВИС финанс" торгуются с небольшой премией к бумагам с рейтингом А. В частности, доходность серии БО-П09 с погашением через 2,1 года составляет 16,80-17,00%. На этом фоне заявленные по новому выпуску условия представляются справедливыми с учетом премии за срок. Выпуск остается интересным для участия при сохранении первоначально заявленного купона", - отмечают эксперты инвестбанка.

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