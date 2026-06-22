Курс пары рубль/юань останется в диапазоне 11,5-11 руб./юань на текущей неделе - "Т-Инвестиции"

Курс пары рубль/юань останется в диапазоне 11,5-11 руб./юань и 71-74 руб./$1 на текущей неделе, говорится в комментарии аналитиков брокера "Т-Инвестиций".

"Банк России должен объявить объем операций по зеркалированию инвестиций ФНБ на второе полугодие 2026-го. Ожидаем, что показатель будет на уровне около нуля после продаж в 4,6 млрд рублей в день в первом полугодии", - пишут эксперты.

ЦБ также выпустит более подробные данные по инфляционным ожиданиям населения и мониторингу предприятий, а Росстат опубликует данные по недельной инфляции. Аналитики брокера ожидают, что показатель будет на уровне около 0,10% н/н.

В фокусе также - начало налогового периода для экспортеров.

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