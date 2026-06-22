Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций Совкомбанка с целевой ценой 20 рублей за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков.

"Менеджмент Совкомбанка одобрил программу обратного выкупа акций на сумму до 2 млрд руб. ежеквартально. В моменте мы рассматриваем обратный выкуп как более экономически обоснованный альтернативный способ распределения прибыли, чем выплата дивидендов, - отмечают эксперты Евгений Кипнис и Филипп Николаев. - Кроме того, обратный выкуп послужит сигналом рынку о недооценке акций банка и будет технически оказывать поддержку котировкам Совкомбанка".

Согласно модели аналитиков, прибыль банка в 2026 году может вернуться к уровням 2023 году и составить 95-100 млрд руб. (ROE 22-23%). Акции Совкомбанка с начала года подешевели на 16%, существенно отстав от финансового сектора в целом.

По оценкам экспертов Альфа-банка, сейчас они торгуются с мультипликаторами P/E 2026 и P/BV 2026 на уровне соответственно 2,5x и 0,49x, что предполагает 32%-й дисконт к Сбербанку при сопоставимом уровне ROE.

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