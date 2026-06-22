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Главная / Мнения аналитиков / ЦБ РФ, вероятно, до конца 2026г будет снижать ставку по 0,25 п.п. - "Алор Брокер"
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22 июня 2026 года 12:18
ЦБ РФ, вероятно, до конца 2026г будет снижать ставку по 0,25 п.п. - "Алор Брокер"
Банк России, вероятно, до конца текущего года будет снижать ключевую ставку по 0,25 процентных пункта (п.п.), считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин. "Регулятор оказался жестким. Во-первых, ставка в июне была снижена всего на 0,25 п.п., во-вторых, ЦБ прозрачно намекнул на замедление цикла ослабления денежно-кредитной политики. Скорее всего, на июльском заседании, которое будет опорным, мы увидим повышение прогноза средней ключевой ставки на ближайшие годы, - пишет эксперт в комментарии. - Очень вероятно, что до конца 2026 года Банк России будет снижать ставку по 0,25 п.п. Причины жесткости в ожидании роста бюджетных расходов, а они являются следствием обострения украинского конфликта, где пока не видно поводов для урегулирования". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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