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22 июня 2026 года 10:28
Торговый диапазон для пары рубль/доллар составит 73-75 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 73-75 руб./$1, по паре рубль/евро - 84-986 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. На стороне российского рубля, по мнению эксперта, выступает все еще высокая ключевая ставка ЦБ, несмотря на решение о ее снижении на 25 б.п. При этом влияние на национальную валюту могут оказать нефтяные цены, траектория которых во многом зависит от результатов переговоров между США и Ираном. "Тем временем на стороне американского доллара - рост ожиданий по повышению процентных ставок Федрезерва США в обозримом будущем, - отмечает Тимошенко. - В фокусе мировых рынков - экономическая статистика из США, которая показала снижение числа первичных обращений за пособиями по безработице. В оценке траектории движения евро стоит обратить внимание на заявление представителей ЕЦБ о вероятности очередного повышения в июле процентных ставок в случае сигналов об инфляции за пределами рынка энергетики". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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