Инвестпокупки акций на рынке РФ делать рано - "Алор Брокер"

Инвестиционные покупки акций на российском рынке делать пока рано, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

"Индекс Мосбиржи в пятницу опять обновил полуторалетний минимум и закрылся вблизи отметки 2400 пунктов. Здесь проходит довольно сильная техническая поддержка, но мы не уверены, что она устоит. При негативном развитии событий следующая цель падения - 2200 пунктов, но далеко не факт, что и там нужно будет агрессивно подбирать бумаги "широким фронтом", - пишет эксперт в комментарии.

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