Brent торгуется около $79/барр

Рынки акций АТР движутся разнонаправленно в понедельник. Цены на нефть опускаются утром понедельника, Brent торгуется около $79 за баррель.

Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики на торгах в понедельник, участники рынков оценивают геополитическую ситуацию и держат руку на пульсе денежно-кредитной политики ведущих центробанков.

Президент США Дональд Трамп накануне пригрозил новыми ударами по Ирану, дав почву для сомнений в отношении перспектив мирных переговоров и опасений очередных перебоев поставок через Ормузский пролив. Американский лидер хочет, чтобы Тегеран остановил действия проиранских группировок в Ливане.

Между тем встречи технических групп США и Ирана в Швейцарии будут продолжаться до конца текущей недели, сообщило министерство иностранных дел Катара, выступающего одним из посредников.

Инвесторы также проявляют осторожность в ожидании более продолжительного сохранения на повышенном уровне процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) под руководством нового главы Кевина Уорша. На минувшей неделе американский ЦБ оставил их на прежнем уровне, но его настрой был воспринят как "ястребиный".

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 0,4%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник вновь ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых, на пять лет - на уровне 3,5%.

Обе ставки остаются на текущих уровнях (минимальных в истории) 13-й месяц подряд.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Longfor Group Holdings, дешевеющие на 7%.

Рыночная стоимость Laopu Gold уменьшается на 5,6%, Geely Automobile Holdings - на 5,5%, Xinyi Solar Holdings - на 5,1%, JD Health International - на 4,1%.

Капитализация China Life Insurance Co. повышается на 7,9%, Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) - на 5%, CMOC Group - на 3,1%, Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) - на 2,9%, Ping An Insurance - на 2%.

Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 1,8%. Поддержку ему оказывает благоприятное для экспортеров ослабление иены.

Существеннее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги Fujikura (+15,7%).

Рыночная стоимость J. Front Retailing увеличивается на 15,2%, Toppan Holdings - на 11,3%, Toto - на 10,2%, Minebea Mitsumi - на 9,1%.

Цена бумаг Taiyo Yuden уменьшается на 8,4%, Tokyo Electric Power Co. Holdings (TEPCO) - на 5,7%, JGC Holdings - на 3,4%, Keio Corp. - на 3,3%, Seven & I Holdings - на 3%.

Значение южнокорейского индекса Kospi растет на 0,7%.

Чипмейкер SK Hynix наращивает капитализацию на 5%, его крупнейший акционер SK Square - на 8,3%, LG Electronics - на 7,8%.

Стоимость акций Samsung Electronics уходит вниз на 0,1%, Hyundai Motor - на 4,9%, Posco - на 2,5%, Korean Air Lines - на 3%.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,1%.

Рыночная стоимость BHP снижается на 0,8%, Rio Tinto - на 0,5%.

Цены на нефть опускаются в понедельник после завершения первого раунда американо-иранских переговоров в Швейцарии.

В заявлении, опубликованном посредниками, - Катаром и Пакистаном - говорится о достигнутом сторонами прогрессе, в том числе о создании механизма для дальнейших технических переговоров.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи написал в соцсети X, что по итогам консультаций Тегеран добился послаблений в санкционном режиме для экспорта нефти и нефтехимической продукции, снятия морской блокады, а также разблокировки части замороженных активов.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $78,99 за баррель, что на $1,58 (1,96%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $0,72 (0,9%), до $80,57 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,59 (0,78%), до $75,26 за баррель. В пятницу основные торги на NYMEX не проводились из-за выходного в США.

"Снижение цен обусловлено прежде всего улучшением перспектив дипломатического прорыва в отношениях США и Ирана, - отмечает основатель аналитической компании SS WealthStreet Сугандха Сачдева. - Это повышает вероятность снятия санкций против Ирана в будущем".

"Такое развитие событий позволило бы вернуть на мировой рынок почти 1,5 млн баррелей иранской нефти", - говорит она.

Делегации Ирана и США на переговорах в Швейцарии также согласились создать группу для предотвращения конфликтных ситуаций в Ливане.

В субботу Иран объявил, что будет блокировать Ормузский пролив, пока Израиль не завершит военную операцию в Ливане. Согласно данным отслеживания танкеров, число судов, проходящих по этому маршруту, резко сократилось в воскресенье.