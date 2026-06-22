Цены рублевых корпбондов в понедельник могут умеренно снизиться, отыгрывая итоги пятничного заседания ЦБ

Москва. 22 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник могут умеренно снизиться, отыгрывая как итоги пятничного заседания ЦБ РФ, оказавшиеся более "жесткими", чем прогнозировал рынок, так и сохраняющуюся геополитическую напряженность из-за конфликта вокруг Украины, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Центральным событием конца недели стало очередное заседание ЦБ РФ, на котором ключевая ставка была снижена лишь на 25 базисных пунктов (до 14,25% годовых), в то время большинство аналитиков прогнозировало ее снижение на 50 базисных пунктов. В очередной раз Банк России продемонстрировал более "жесткую" позицию по отношению к ожиданиям рынка.

Рост проинфляционных рисков и более стимулирующая, чем ожидалось, бюджетная политика на трехлетку может ограничить пространство для снижения ключевой ставки, полагает глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Проинфляционные риски на будущее заметно выросли, бюджетная политика в ближайшие три года будет более стимулирующей, чем это было заложено в нашем базовом прогнозе. В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования. Эта картина может ограничить пространство для дальнейшего снижения ставки и потребовала от нас более сдержанного шага", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России.

Вместе с тем регулятор оставил надежду на дальнейшее смягчение ДКП. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий", - говорится в комментарии ЦБ по итогам июньского заседания.

В воскресенье помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в интервью ИС "Вести", что Москва ждет победы и реализации собственных целей, а не выполнения договоренностей, достигнутых в рамках украинского урегулирования в Анкоридже. "Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей, мы ждем победы. Мы ждем реализации наших собственных целей", - заявил Ушаков.

Прошедшие в воскресенье переговоры делегаций США и Ирана завершены, встречи технических групп будут продолжаться в Швейцарии всю неделю, говорится в опубликованном МИД Катара заявлении. "Технические переговоры по всем вопросам будут продолжены до конца недели на курорте Бюргеншток", - отмечено в заявлении выступавших в роли посредников на американо-иранских переговорах Катара и Пакистана.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил ранее в воскресенье журналистам в Бюргенштоке, что на переговорах по Ирану уже был достигнут прогресс.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил о прогрессе в ходе переговоров Тегерана и Вашингтона. "В ходе четырехсторонних переговоров (с участием Пакистана и Катара в качестве посредников - ИФ) в Швейцарии достигнут хороший прогресс", - сообщил Багаи, его цитирует Press TV.

Иран не откроет Ормузский пролив и не будет вести переговоры с США до тех пор, пока ведутся боевые действия в южном Ливане, сообщило в воскресенье иранское агентство "Тасним". "Если преступления Израиля в Ливане продолжатся и территориальная целостность Ливана не будет гарантирована, никаких переговоров по другим вопросам не будет", - цитирует агентство слова источника, близкого к переговорной команде. Кроме того, по словам источника, "снятие морской блокады Ирана само по себе недостаточно для открытия Ормузского пролива".

Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики на торгах в понедельник, участники рынков оценивают геополитическую ситуацию и держат руку на пульсе денежно-кредитной политики ведущих центробанков. Президент США Дональд Трамп накануне пригрозил новыми ударами по Ирану, дав почву для сомнений в отношении перспектив мирных переговоров и опасений очередных перебоев поставок через Ормузский пролив. Американский лидер хочет, чтобы Тегеран остановил действия проиранских группировок в Ливане.

Инвесторы также проявляют осторожность в ожидании более продолжительного сохранения на повышенном уровне процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) под руководством нового главы Кевина Уорша. На минувшей неделе американский ЦБ оставил их на прежнем уровне, но его настрой был воспринят как "ястребиный".

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,7%, в то время как гонконгский Hang Seng теряет 0,4%. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник вновь ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых, на пять лет - на уровне 3,5%. Обе ставки остаются на текущих уровнях (минимальных в истории) 13-й месяц подряд. Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 1,8%. Поддержку ему оказывает благоприятное для экспортеров ослабление иены. Значение южнокорейского индекса Kospi растет на 0,7%. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,1%.

В свою очередь мировые цены на нефть опускаются в понедельник после завершения первого раунда американо-иранских переговоров в Швейцарии. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи написал в соцсети X, что по итогам консультаций Тегеран добился послаблений в санкционном режиме для экспорта нефти и нефтехимической продукции, снятия морской блокады, а также разблокировки части замороженных активов.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $78,99 за баррель, что на 1,96% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на 0,9%, до $80,57 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,87%, до $75,19 за баррель. В пятницу основные торги на NYMEX не проводились из-за выходного в США.

"Снижение цен обусловлено прежде всего улучшением перспектив дипломатического прорыва в отношениях США и Ирана, - отмечает основатель аналитической компании SS WealthStreet Сугандха Сачдева. - Это повышает вероятность снятия санкций против Ирана в будущем". "Такое развитие событий позволило бы вернуть на мировой рынок почти 1,5 млн баррелей иранской нефти", - говорит она.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,4 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 39,683 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,535 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 июня увеличился на 0,07% и составил 121,17 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,11%, поднявшись до 1303,91 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-04R" (+1%), "Славнефть-001Р-02" (+0,86%), "Газпромнефть-001Р-17Р" (+0,51%) и "ГТЛК-001Р-04" (+0,41%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-07" (-0,25%), "АФК Система-1Р-11" (-0,25%) и "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ГПБ финанс" 23 июня начнет размещение выпуска облигаций серии 001Р-06Р объемом 35 млрд рублей. Дата погашения выпуска - 15 декабря 2027 года. По нему будут выплачиваться ежемесячные купоны, рассчитываемые по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России минус спред 0,15% годовых.

ПАО "Ростелеком" 23 июня c 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-27R объемом 15 млрд рублей. По выпуску будет выплачиваться ежемесячный переменный купон, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не более 145 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 25 июня. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

СФО "СБ Секьюритизация 5" 14 июля разместит четыре выпуска облигаций объемом 80 млрд рублей каждый: серий "АР1", "АР2", "АС" и "Б". Срок погашения бондов - 26 июня 2035 года, номинальная стоимость - 1 тыс. рублей. СФО "СБ Секьюритизация 5" специализируется на эмиссионной деятельности. Управляющей компанией выступает АО "Финансовый институт".

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставки 11-12-го купонов 10-летних облигаций серии 001Р-21 объемом 15 млрд рублей на уровне 17,50% годовых. Компания разместила выпуск в июле 2021 года по ставке 8,4% годовых.

АО "Почта России" (OKPO code: 41587589) выкупило по оферте 4 млн 112 тыс. 904 облигации по цене 100% от номинала, или 41,13% эмиссии. Компания разместила выпуск в июне 2022 года по ставке полугодового купона 10,15% годовых.

Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) выкупил по оферте 2 млн 143 тыс. 423 облигации серии 002Р-03 по цене 100% от номинала, или 42,9% эмиссии. Банк разместил 10-летний выпуск объемом 5 млрд рублей в июне 2024 года. Выплачиваются квартальные переменные купоны, спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 2,1% годовых.