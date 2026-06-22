Поддержка рубля временно усилится - ПСБ

Поддержка рубля временно усилится, на текущей неделе вероятно умеренное укрепление национальной валюты со смещением курса в нижнюю часть торговых диапазонов 10,5-11 руб. за юань и 71-76 руб./$1, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

Решение ЦБ РФ замедлить скорость снижения ключевой ставки, отмечает аналитик, как минимум приостановило ослабление национальной валюты.

На предстоящей неделе рубль получит дополнительную поддержку, указывает он: на рынке вырастет предложение иностранной валюты на фоне приближения граничных сроков июньских налоговых выплат (29 июня). "Пик продаж валюты ждем в конце недели (четверг-пятница)", - говорится в комментарии Попова.

Несмотря на риски ограничения экспортной выручки из-за снижения цен на нефть, решение Банка России растянуть период жесткой денежно-кредитной политики укрепит поддержку рубля в среднесрочной перспективе через ограничение экономической и импортной активности, полагает эксперт ПСБ.

"Это позволяет при прочих равных сохранить прогноз ограниченного ослабления рубля до конца текущего года (80-85 руб./$1 и 12-12,5 руб. за юань). На текущей неделе ждем умеренного укрепления курса национальной валюты с временным смещением котировок в нижнюю часть торгового диапазона (10,5-11 руб. за юань и 71-76 руб./$1)", - пишет Попов в обзоре.

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