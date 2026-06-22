.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Рынок акций РФ попытается нащупать дно в диапазоне 2400-2450п по индексу Мосбиржи - "Цифра брокер"
.
22 июня 2026 года 09:14
Рынок акций РФ попытается нащупать дно в диапазоне 2400-2450п по индексу Мосбиржи - "Цифра брокер"
Российский рынок акций в начале текущей недели попытается нащупать "дно" в диапазоне 2400-2450 пунктов по индексу Мосбиржи, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Российский фондовый рынок завершил основные торги пятницы заметным снижением на фоне несбывшихся ожиданий инвесторов относительно темпов смягчения монетарной политики, констатируют эксперты. Механика влияния ставки очевидна: более медленное смягчение денежно-кредитных условий сохраняет высокую стоимость заимствований для бизнеса и ограничивает приток ликвидности в рисковые активы, указывают они. "Индекс Мосбиржи вплотную подошел к психологическому уровню 2400 пунктов. Мы ожидаем, что в начале недели рынок попытается нащупать "дно" в диапазоне 2400-2450 пунктов. Уровнем сопротивления на ближайшие дни выступит отметка 2500 пунктов", - пишут аналитики инвестокмпании в материале. Также эксперты отмечают, что инвесторы в понедельник будут следить за публикацией обзора Банка России по трендовой инфляции и результатами годового собрания акционеров "Московской биржи". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
22 июня 2026 года 10:13
Инвестиционные покупки акций на российском рынке делать пока рано, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин. "Индекс Мосбиржи в пятницу опять обновил полуторалетний минимум и закрылся вблизи отметки 2400 пунктов. Здесь проходит довольно сильная техническая... читать дальше
.22 июня 2026 года 09:52
Следующей целью снижения индекса Мосбиржи в отсутствие поддерживающих новостей являются минимумы 2024 года - уровень 2370 пунктов, говорится в материале начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова. Рынок акций выглядит уже технически перепроданным, но... читать дальше
.22 июня 2026 года 09:52
Цены рублевых корпбондов в понедельник могут умеренно снизиться, отыгрывая итоги пятничного заседания ЦБ
Москва. 22 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник могут умеренно снизиться, отыгрывая как итоги пятничного заседания ЦБ РФ, оказавшиеся более "жесткими", чем прогнозировал рынок, так и сохраняющуюся геополитическую напряженность из-за конфликта вокруг Украины, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.22 июня 2026 года 09:35
Поддержка рубля временно усилится, на текущей неделе вероятно умеренное укрепление национальной валюты со смещением курса в нижнюю часть торговых диапазонов 10,5-11 руб. за юань и 71-76 руб./$1, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов. Решение ЦБ РФ... читать дальше
.22 июня 2026 года 09:10
Рынки акций АТР движутся разнонаправленно в понедельник. Цены на нефть опускаются утром понедельника, Brent торгуется около $79 за баррель. читать дальше
.19 июня 2026 года 19:50
Рынок акций РФ на неделе в середине июня продолжил снижение на фоне сохраняющейся геополитической напряженности из-за конфликта РФ-Украина, усиления западных санкций против России, данных Росстата об ускорении годовой инфляции и упавшей нефти (фьючерс на Brent откатился к $80,5 за баррель) после подписания США и Ираном меморандума о прекращении конфликта. Банк России в пятницу снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (до 14,25% годовых), что усилило распродажи акций инвесторами, ожидавшими снижения ставки на 50 б.п. Индекс МосБиржи в конце недели откатился в район 2400 пунктов - минимум с декабря 2024 года, после чего немного скорректировался. читать дальше
.19 июня 2026 года 19:44
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением после решения ЦБ по ставке, индекс МосБиржи обновил минимум с декабря 2024г
Москва. 19 июня. Российский рынок акций в пятницу снизился из-за распродаж после известий, что ЦБ РФ решил снизить ключевую ставку всего на 25 базисных пунктов (до 14,25% годовых), тогда как базовый прогноз экспертов предполагал снижение ставки на 50 б.п. (до 14,0% годовых); фактором поддержки выступила подросшая нефть (августовский фьючерс на Brent превысил $80,5 за баррель). Индекс МосБиржи откатился в район 2420 пунктов, обновив минимум с декабря 2024 года. читать дальше
.19 июня 2026 года 19:34
Москва. 19 июня. Китайский юань немного укрепился на Московской бирже по итогам торговой сессии в пятницу. Рубль слегка опустился с учетом решения Банка России снизить ключевую ставку лишь на 25 базисных пунктов (б.п.), до 14,25% годовых. Сразу после объявления этого решения рубль подрастал, так как изначально игроки закладывали более существенное снижение ставки - на 50 б.п., до 14% годовых. читать дальше
.19 июня 2026 года 18:37
Курс пары рубль/юань может проверить на прочность отметку 10,7 руб./юань на следующей неделе - "БКС МИ"
Курс пары рубль/юань может проверить на прочность отметку 10,7 руб./юань на следующей неделе, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. "Поддержку курсу рубля в пятницу оказало неожиданно осторожное решение Банка России снизить ключевую ставку всего на 0,25 процентных пункта, а также... читать дальше
.19 июня 2026 года 18:05
Рубль получает умеренную поддержку от перехода ЦБ РФ к более консервативной денежно-кредитной политике, говорится в комментарии начальника аналитического отдела УК ПСБ Александра Головцова. "Июньский шаг снижения ставки ЦБ (25 б.п.) укладывается в наш прогноз ключевой ставки на конец 2026 года -... читать дальше
.19 июня 2026 года 17:35
Курс пары рубль/юань может протестировать нижнюю границу диапазона 10,5-11 руб./юань на следующей неделе - ПСБ
Курс пары рубль/юань может протестировать нижнюю границу диапазона 10,5-11 руб./юань на следующей неделе, говорится в обзоре банка ПСБ. "Пара СNY/RUB закончила неделю в верхней половине нашего целевого диапазона 10,5-11 рублей, прибавив 1,6%, - отмечают аналитики. - На предстоящей неделе рубль... читать дальше
.19 июня 2026 года 17:06
"БКС Мир инвестиций" повысил оценку акций Amazon.com Inc. до позитивной, сохранив целевую цену на уровне $277 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 17%, сообщается в материале аналитика Сергея Потапова. "Мы улучшаем взгляд на акции Amazon до "позитивного" на фоне... читать дальше
.19 июня 2026 года 16:34
Инвестиционый банк "Синара" сохраняет консервативный прогноз по ставке ЦБ РФ на конец 2026 года на уровне 13%, сообщается в комментарии главного экономиста Сергея Коныгина. "Регулятор впервые с 2020 года снизил ставку шагом в 25 б.п., - указывает эксперт. - Сигнал о том, что Центробанк будет... читать дальше
.19 июня 2026 года 16:01
Банк России перешел к осторожной тактике в проведении денежно-кредитной политики, полагают аналитики банка ПСБ. ЦБ РФ замедлил скорость снижения ключевой ставки (-25 б.п., до 14,25%), но существенно не изменил сигнал о перспективах ДКП: "...будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения... читать дальше
.19 июня 2026 года 15:34
Рубль днем перешел к небольшому повышению в паре с юанем, отыгрывая решение Банка России снизить ключевую ставку чуть меньше ожидавшегося
Москва. 19 июня. Китайский юань развернулся вниз и слегка опускается на Московской бирже в ходе дневной сессии в пятницу. Рубль, напротив, перешел к небольшому повышению после решения Банка России снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 14,25% годовых, так как ранее оно не в полной мере было учтено рынком. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.