Рынок акций на неделе продолжил снижение, индекс МосБиржи обновил минимум с декабря 2024г

Рынок акций РФ на неделе в середине июня продолжил снижение на фоне сохраняющейся геополитической напряженности из-за конфликта РФ-Украина, усиления западных санкций против России, данных Росстата об ускорении годовой инфляции и упавшей нефти (фьючерс на Brent откатился к $80,5 за баррель) после подписания США и Ираном меморандума о прекращении конфликта. Банк России в пятницу снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (до 14,25% годовых), что усилило распродажи акций инвесторами, ожидавшими снижения ставки на 50 б.п. Индекс МосБиржи в конце недели откатился в район 2400 пунктов - минимум с декабря 2024 года, после чего немного скорректировался.

В период с 15 по 19 июня индекс МосБиржи снизился на 3,8% и составил 2420,56 пункта, индекс РТС потерял 5,8% и достиг 1038,31 пункта (минимум с ноября 2025 года). Августовский фьючерс на нефть Brent в этот период упал на 7,7%, до $80,56 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос на 1,53 рубля, до 73,4390 руб./$1.

Рынок акций начал неделю с коррекционного роста в ожидании снижения ставки ЦБ на заседании 19 июня, а также на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подорожавших металлов после известий о согласовании меморандума о мирном соглашении между США и Ираном; подъем сдерживался упавшей на этом же факторе нефтью (августовский фьючерс на нефть Brent опустился к $83 за баррель), а также новостями о новых антироссийских санкциях ЕС. Индекс МосБиржи превысил 2540 пунктов, лидерами роста среди индексных акций выступили бумаги ПАО "Южуралзолото" (+8,1%), "Группы компаний ПИК" (+9,2%), "Полюса" (+6,4%), "Норникеля" (+5,9%).

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил в понедельник, что спецпредставители президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, которые занимаются иранскими делами, в ближайшее время вновь приедут в Россию.

Тем временем представители США и Ирана достигли соглашения, предусматривающего прекращение боевых действий, сообщил в ночь на понедельник премьер Пакистана Шахбаз Шариф. Обе стороны заявили о немедленном прекращении боевых операций на всех фронтах, в том числе в Ливане, написал он в соцсети X. По его словам, представители США и Ирана договорились подписать 19 июня меморандум о взаимопонимании, который нацелен прежде всего на прекращение боевых действий, а другие вопросы, в том числе судьба иранской ядерной программы, будут обсуждаться на более поздних этапах сделки.

Евросоюз в понедельник ввел новые санкции в отношении России. В списки попали 34 физических и 47 юридических лиц из России и других государств, говорится в постановлении Совета ЕС. В частности, Евросоюз ввел санкции в отношении судоходных структур "ЛУКОЙЛа" и "Газпром нефти" - в список были включены "Газпромнефть шиппинг" и "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь".

Во вторник рынок акций РФ возобновил снижение вслед за дешевеющей нефтью (августовский фьючерс на Brent опустился к $79 за баррель) после известий о согласовании США и Ираном меморандума о взаимопонимании по урегулированию их конфликта, а также на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о вероятном отказе от послаблений на санкции против российской нефти. Индекс МосБиржи пробил рубеж 2500 пунктов и опустился до 2490 пунктов - минимум с конца октября 2025 года. Среди индексных акций лидировали в откате бумаги "Татнефти" (-7%), "Совкомфлота" (-4,8%), "ЛУКОЙЛа" (-4,7%), "Роснефти" (-4,7%).

Трамп во вторник заявил "на полях" саммита G7 во Франции, что готов приложить максимум усилий для урегулирования конфликта на Украине. Он также отметил, что российской стороне следует пойти на соглашение с Украиной, чтобы прекратить боевые действия.

Также Трамп во вторник заявил, что Вашингтон будет иметь возможность отказаться от введенных ранее послаблений на санкции в отношении российской нефти, поскольку дефицит сырья начнет сокращаться после возобновления движения судов через Ормузский пролив. Ранее в этом году США снимали ограничительные меры на покупку странами некоторых партий российской нефти.

На ожиданиях урегулирования американо-иранского конфликта и открытия Ормузского пролива нефть подешевела до уровней начала марта. До начала войны на Ближнем Востоке 28 февраля фьючерсы на Brent и WTI торговались в районе $60-70 за баррель.

В среду рынок акций РФ продолжил снижение на фоне усиления санкционного давления Запада на Россию, сдерживающим продажи фактором выступила отскочившая вверх нефть (августовский фьючерс на нефть Brent превысил $79,5 за баррель) и данные ЦБ о сокращении инфляционных ожиданий. Индекс МосБиржи обновил на закрытие торгов минимум с конца октября 2025 года, опустившись до 2485 пунктов. Лидерами снижения среди индексных бумаг выступили акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-3,8%), "ВК" (-2,8%), банка "Санкт-Петербург" (-2,1%), "Аэрофлота" (-1,9%), "Роснефти" (-1,9%).

Инфляционные ожидания населения РФ в июне снизились до 12,4% с майских 13,0%, вернувшись на уровень июля 2024 года, следует из оперативной справки "инФОМ" по итогам проведенного по заказу Банка России опроса. Оценка наблюдаемой населением инфляции в июне снизилась с 15,1% до 14,2% (тоже уровень июля 2024 года). Свежий опрос проводился 29 мая - 10 июня 2026 года.

Лидеры стран G7 по итогам саммита во Франции заявили о намерениях и дальше наращивать давление на РФ, укреплять санкции, в том числе против ее нефтегазового сектора. По мнению лидеров G7, в настоящее время наступил подходящий момент для дальнейших шагов в отношении РФ, поскольку США и Ирану удалось достичь соглашения о разблокировании Ормузского пролива, сообщается на сайте правительства Британии.

Также руководители стран G7 в рамках наращивания поддержки Украины договорились усилить поставки ей систем ПВО и дальнобойных вооружений, рассмотрят возможность предоставления Киеву лицензий для увеличения выпуска военной продукции на украинской территории, говорится в заявлении саммита.

Локальную поддержку ценам на нефть оказали данные Минэнерго США о сокращении запасов нефти за неделю на 8,26 млн баррелей (эксперты в среднем ожидали снижения на 4,6 млн баррелей). Общие запасы нефти с учетом стратегического нефтяного резерва (SPR) уменьшились до 758,5 млн баррелей - минимума с марта 1985 года.

В четверг рынок акций РФ продолжил откат вслед за возобновившей снижение нефтью (августовский фьючерс на нефть Brent просел ниже $78 за баррель), а также на фоне усиления санкционного давления Запада и данных Росстата об ускорении годовой инфляции. Индекс МосБиржи локально падал в район 2420 пунктов (минимум с 19 декабря 2024 года), после чего отскочил выше 2440 пунктов. Лидерами снижения среди индексных бумаг выступили акции "Группы компаний ПИК" (-8,1%), "Северстали" (-3,6%), "Татнефти" (-3,6%), "Сургутнефтегаза" (-3,5%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 9 по 15 июня составила 0,15% после 0,20% с 2 по 8 июня, 0,15% с 26 мая по 1 июня, 0,07% с 19 по 25 мая.

Однако исходя из данных за 15 дней июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 15 июня ускорилась до 5,63% с 5,51% на 8 июня (5,31% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ РФ), и до 5,60% с 5,50% на 8 июня, если ее определять из среднесуточных данных за весь июнь 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития).

Тем временем США и Иран досрочно подписали меморандум, нацеленный на прекращение конфликта между этими странами. Американский президент Трамп лично поставил подпись под этим документом, сообщил об этом журналистам во Франции.

Западные СМИ отмечают, что после подписания меморандума вступают в силу обязательства, которые взяли на себя Вашингтон и Тегеран. В качестве первого шага Иран откроет Ормузский пролив, а США снимут блокаду, заявил Шахбаз Шариф, премьер Пакистана - одной из стран-посредниц.

Текст меморандума предусматривает проведение переговоров по окончательному мирному соглашению в течение 60 дней, а также снятие американской блокады Ормузского пролива в течение 30 дней. Аналитики Goldman Sachs полагают, что экспорт нефти из стран Персидского залива вернется к прежнему уровню к концу июля, а добыча в регионе полностью восстановится к октябрю. В то же время аналитики BNP Paribas считают, что цены на нефть получат поддержку в районе $75 за баррель в обозримом будущем.

В пятницу рынок акций ускорил снижение после решения ЦБ РФ понизить ключевую ставку всего на 25 базисных пунктов (до 14,25% годовых), тогда как базовый прогноз экспертов предполагал ее сокращение на 50 б.п. (до 14,0% годовых). Индекс МосБиржи локально падал к рубежу 2400 пунктов (новый минимум с декабря 2024г), после чего немного скорректировался.

Банк России использовал шаг изменения ставки в 0,25 процентного пункта впервые с 2020 года. ЦБ РФ сохранил сигнал по дальнейшей ДКП: регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях. ЦБ также отметил, что рост экономики РФ продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года, денежно-кредитные условия продолжили смягчаться, но остаются жесткими.

Кроме того, ЦБ РФ сообщил, что бюджетная политика РФ на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось, это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки. По оценке регулятора, выросли проинфляционные риски из-за временного снижения производства моторного топлива.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу заявила, что Банк России по-прежнему не наблюдает признаков "переохлаждения" экономики, а завершение ближневосточного конфликта снизит проинфляционные риски по сравнению с более ранними ожиданиями ЦБ. Вместе с тем, дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ и размер шага не предопределены, могут потребоваться паузы для оценки последствий предыдущих шагов, заявила Набиуллина.

Снизились в пятницу акции ПАО "Южуралзолото" (-1,6%) после состоявшегося голландского аукциона по продаже госпакета бумаг ЮГК и ряда активов группы - победителем стало АО "БТС - Мост Холдинг", предложившее цену в 93,2 млрд руб. (первоначальная оценка лота составляла 162,02 млрд руб.). Согласно отчетности АО "БТС - Мост Холдинг", по состоянию на конец 2025 года 94,4% компании владел предприниматель Руслан Байсаров.

В период с 15 по 19 июня среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели бумаги "Русснефти" (-13%), ПАО "ИВА" (-12%), "Татнефти" (-12% и -11% "префы"); лучше рынка оказались акции Московского кредитного банка (+14%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+11%), ПАО "Южуралзолото" (+7%).

Рынок акций РФ в третьей декаде июня сохранит волатильность при новых попытках реализовать коррекционный отскок вверх, влияние на расстановку сил по-прежнему будут оказывать сигналы с товарно-сырьевых рынков в свете развития событий на Ближнем Востоке, а также корпоративные новости и данные Росстата. Сдерживать покупки будут ожидания, что ЦБ на следующем заседании 24 июля может взять паузу в смягчении монетарной политики. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на следующей неделе может составить 2370-2500 пунктов, для индекса РТС - 1020-1100 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".