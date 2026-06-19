Рубль в пятницу лишь слегка опустился в паре с юанем после заседания Банка России по ставке

Москва. 19 июня. Китайский юань немного укрепился на Московской бирже по итогам торговой сессии в пятницу. Рубль слегка опустился с учетом решения Банка России снизить ключевую ставку лишь на 25 базисных пунктов (б.п.), до 14,25% годовых. Сразу после объявления этого решения рубль подрастал, так как изначально игроки закладывали более существенное снижение ставки - на 50 б.п., до 14% годовых.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,807 руб., что на 1,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 20 июня на 7,99 копейки, до 73,439 руб./$1, и уменьшил курс евро на 86,21 копейки, до 84,1684 руб./EUR1.

"На этой неделе рубль перешел к плавному ослаблению (до 10,8 руб. за юань) в условиях локального повышения юаневых ставок. Разворот на валютном рынке происходил на фоне снижения мировых цен на нефть (Brent - примерно на 15% относительно предыдущей недели, до $77-80 за баррель). При этом валютный рынок не показал существенной реакции на скромный шаг снижения ключевой ставки в 25 базисных пунктов, до 14,25%. На следующей неделе поддержку курсу может оказать подготовка экспортеров к налоговому периоду (29 июня)", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу продолжил снижать ключевую ставку, приняв такое решение уже девятый раз подряд. Шаг составил 25 базисных пунктов, ставка снижена до 14,25% годовых. Такой шаг снижения последний раз применялся 6 лет назад (в июле 2020 года, тогда, правда, ставка была однозначной - она была снижена с 4,5% до 4,25%).

Эта версия звучала в прогнозах аналитиков, но не была столь популярна, большинство экспертов ожидали шаг в 50 б.п.

"Рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года. Устойчивый рост цен, по оценке Банка России, немного снизился, но в целом остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год. В последние месяцы ускорился рост кредитования. Бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии", - говорится в пресс-релизе по итогам заседания.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, отмечается в сообщении регулятора.

На предыдущем заседании, 24 апреля, ставка была снижена на 50 б.п., до 14,5% годовых. Такой же шаг был 20 марта, ставка была также снижена на 50 б.п., до 15% годовых, а также 13 февраля, 19 декабря и 24 октября 2025 года. В сентябре прошлого года принималось решение о более существенном понижении ставки - на 100 б.п. Перед этим, 25 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ее сразу на 200 б.п., до 18% годовых с 20% годовых.

Ранее, впервые более чем за 2,5 года, решение о снижении ставки (на 100 б.п., с 21% годовых) было принято 6 июня прошлого года.

До июня ЦБ сохранял ставку на уровне 21% годовых четыре заседания подряд после ее повышения 25 октября 2024 года на 200 базисных пунктов с 19%.

На заседании 20 декабря 2024 года было принято решение сохранить ставку на этом уровне, хотя большинство аналитиков ожидало ее повышения. Затем 14 февраля, 21 марта и 25 апреля 2025 года ставка оставалась на этом же уровне.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 24 июля.

Дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ и размер шага не предопределены, могут потребоваться паузы для оценки последствий предыдущих шагов, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Она сообщила, что совет директоров очень предметно рассматривал три варианта в отношении ставки: оставить на уровне 14,5%, снизить до 14,25%, снизить до 14,0%. За каждый из вариантов были весомые аргументы, и за каждый высказывалось солидное число участников обсуждения.

По ее словам, практически все участники при этом отметили, что пространство для дальнейшего снижения ставки сократилось, но в какой мере оно сократилось, это будет предметом обсуждения на следующем заседании совета директоров ЦБ.

Набиуллина также сказала, что усиление проинфляционных рисков, в том числе со стороны бюджетного фактора, может привести к повышению Банком России траектории ключевой ставки, изменения в большей степени затронут прогноз на 2026-2027 годы. По ее мнению, если и будет пересматриваться траектория ставки, то, скорее, вверх, чем вниз.

Завершение ближневосточного конфликта снизит проинфляционные риски для экономики РФ по сравнению с более ранними ожиданиями ЦБ, заявила глава Банка России. "Совокупное влияние (конфликта - ИФ) в целом тяжело оценить (на мировую экономику и инфляцию - ИФ)", - добавила Набиуллина.

Проинфляционные риски в дальнейшем будут способствовать замедлению темпов снижения ставки ЦБ РФ, говорится в комментарии инвестиционного стратега компании "Гарда Капитал" Александра Бахтина.

Банк России опустил ключевую ставку на 25 б.п., до 14,25%, хотя базово рынок ждал минус 50 б.п., отмечает эксперт. По его мнению, пространство для очередного небольшого секвестра оставалось у ЦБ благодаря крепкому весеннему рублю, снижению инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

"Вместе с тем темпы роста зарплат остаются высокими и продолжают опережать рост производительности труда, внешние риски - как проинфляционные, так и геополитические - тоже однозначно повысились, - указывает Бахтин. - Рубль, по нашим ожиданиям, в течение лета ослабнет до 76-78 руб. за доллар, добавив проинфляционный фактор. Поэтому взгляд на июльское заседание пока осторожный - возможны как снижение ставки еще на 25 б.п., до 14%, так и пауза. Прогноз на конец года остается прежним - 13%".

По мнению эксперта, проинфляционные риски - бюджет, осеннее повышение тарифов ЖКХ, сезонное ослабление рубля - будут способствовать замедлению темпов снижения "ключа".

"Для рубля исход сегодняшнего заседания более благоприятен, чем ожидалось, - полагает Бахтин. - Снижение ставок будет происходить медленнее, и, соответственно, системное давление на нацвалюту будет менее выраженным. Рубль продолжит опираться на приток повышенной экспортной выручки ближайшие 1,5-2 месяца, но, как правило, с третьего квартала уже наблюдается оживление импорта, плюс валюта покупается населением под отпуска".

Рубль получает умеренную поддержку от перехода ЦБ РФ к более консервативной денежно-кредитной политике, говорится в комментарии начальника аналитического отдела УК ПСБ Александра Головцова.

"Июньский шаг снижения ставки ЦБ (25 б.п.) укладывается в наш прогноз ключевой ставки на конец 2026 года - 13% годовых, - отмечает эксперт. - Примерно там ставка и будет при аналогичных шагах снижения на оставшихся четырех заседаниях до конца года. Ожидания на 2027 год, возможно, придется пересмотреть в более консервативную сторону. Соответственно, потенциальная совокупная доходность вложений в долгосрочные ОФЗ с фиксированным купоном станет скромнее. Более актуальными на оставшуюся часть года становятся вложения в облигации с плавающей ставкой".

По мнению Головцова, курс рубля получает умеренную поддержку от сдвига позиции Банка России к более консервативной денежно-кредитной политике. Ставки по рублевым инструментам теперь дольше будут оставаться привлекательными по сравнению с зарубежными аналогами.

Оживление импорта может идти медленно из-за сохранения высокой стоимости кредита, допускает эксперт. Однако траектория курса все же по-прежнему в большей степени зависит от динамики цен на энергоносители и возможных внешних ограничений.

"С учетом риска коррекции этих цен мы пока сохраняем прогноз ослабления рубля до 80 руб. за доллар к концу 2026 года. Но допускаем, что в 2027 ослабление будет более размеренным", - прогнозирует стратег УК ПСБ.

Цены на нефть эталонных марок начали умеренно расти вечером в пятницу, однако завершают неделю в существенном минусе.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск поднимается на 0,98%, до $80,61 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,14%, до $77,44 за баррель. Основная сессия в США в пятницу проводиться не будет в связи с государственным праздником.

С начала недели Brent подешевела примерно на 9%, WTI - почти на 10% на фоне заключенного Вашингтоном и Тегераном соглашения, предусматривающего в том числе открытие Ормузского пролива. В четверг его миновали три судна под флагом Саудовской Аравии, перевозившие в общей сложности 6 млн баррелей нефти, наряду с еще несколькими танкерами.

Тем временем Израиль и базирующееся в Ливане движение "Хезболла" договорились о прекращении огня, сообщает в пятницу Sky News со ссылкой на источник. По данным источника, перемирие вступило в силу с 16:00 по местному времени (совпадает с мск).

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 19 июня, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг опустилась на 1 базисный пункт - до 13,75% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в пятницу уменьшились также на 1 базисный пункт - до 14,17%, 14,64% и 15,5% годовых соответственно.