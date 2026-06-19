"БКС МИ" повысил оценку акций Amazon до позитивной

"БКС Мир инвестиций" повысил оценку акций Amazon.com Inc. до позитивной, сохранив целевую цену на уровне $277 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 17%, сообщается в материале аналитика Сергея Потапова.

"Мы улучшаем взгляд на акции Amazon до "позитивного" на фоне охлаждения технологического сектора - после ралли в апреле-мае инвесторы решили зафиксировать позиции, - пишет эксперт. - Облачный сегмент служит главным драйвером долгосрочного роста Amazon, но рекордные капзатраты означают отрицательный свободный денежный поток. Крупные инвестиции усиливают неопределенность не только для Amazon, но для всех лидеров сектора".

Ключевое положение Amazon на облачном рынке и стратегическое партнерство с LLM-разработчиком Anthropic, которая активно отнимает долю рынка у OpenAI, на взгляд Потапова, оправдывает капзатраты компании.

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