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Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" повысил оценку акций Amazon до позитивной
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19 июня 2026 года 17:06
"БКС МИ" повысил оценку акций Amazon до позитивной
"БКС Мир инвестиций" повысил оценку акций Amazon.com Inc. до позитивной, сохранив целевую цену на уровне $277 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 17%, сообщается в материале аналитика Сергея Потапова. "Мы улучшаем взгляд на акции Amazon до "позитивного" на фоне охлаждения технологического сектора - после ралли в апреле-мае инвесторы решили зафиксировать позиции, - пишет эксперт. - Облачный сегмент служит главным драйвером долгосрочного роста Amazon, но рекордные капзатраты означают отрицательный свободный денежный поток. Крупные инвестиции усиливают неопределенность не только для Amazon, но для всех лидеров сектора". Ключевое положение Amazon на облачном рынке и стратегическое партнерство с LLM-разработчиком Anthropic, которая активно отнимает долю рынка у OpenAI, на взгляд Потапова, оправдывает капзатраты компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-AMAZON-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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Рынок акций РФ на неделе в середине июня продолжил снижение на фоне сохраняющейся геополитической напряженности из-за конфликта РФ-Украина, усиления западных санкций против России, данных Росстата об ускорении годовой инфляции и упавшей нефти (фьючерс на Brent откатился к $80,5 за баррель) после подписания США и Ираном меморандума о прекращении конфликта. Банк России в пятницу снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (до 14,25% годовых), что усилило распродажи акций инвесторами, ожидавшими снижения ставки на 50 б.п. Индекс МосБиржи в конце недели откатился в район 2400 пунктов - минимум с декабря 2024 года, после чего немного скорректировался. читать дальше
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