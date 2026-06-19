Инвестбанк "Синара" сохраняет консервативный прогноз по ставке ЦБ РФ на конец 2026г на уровне 13%

Инвестиционый банк "Синара" сохраняет консервативный прогноз по ставке ЦБ РФ на конец 2026 года на уровне 13%, сообщается в комментарии главного экономиста Сергея Коныгина.

"Регулятор впервые с 2020 года снизил ставку шагом в 25 б.п., - указывает эксперт. - Сигнал о том, что Центробанк будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения "ключа" на ближайших заседаниях, остается в силе. Решение не совпало с консенсус-прогнозом, но оказалось в рамках наших ожиданий. Банк России учел не только показатели низкой инфляции за апрель - май, что рынок трактовал как основной аргумент в пользу снижения на 50 б.п., но и будущие риски: пересмотр данных бюджета, разгон цен на топливо. Мы сохраняем консервативный прогноз по уровню ставки на конец года в 13%".

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