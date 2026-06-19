Рубль днем перешел к небольшому повышению в паре с юанем, отыгрывая решение Банка России снизить ключевую ставку чуть меньше ожидавшегося

Москва. 19 июня. Китайский юань развернулся вниз и слегка опускается на Московской бирже в ходе дневной сессии в пятницу. Рубль, напротив, перешел к небольшому повышению после решения Банка России снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 14,25% годовых, так как ранее оно не в полной мере было учтено рынком.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,7835 руб., что на 0,6 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 15 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 73,42 руб./$1, контракт EURRUBF подешевел на 18 копеек, до 84,57 руб./EUR1.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу продолжил снижать ключевую ставку, приняв такое решение уже девятый раз подряд. Шаг составил 25 базисных пунктов, ставка снижена до 14,25% годовых. Такой шаг снижения последний раз применялся 6 лет назад (в июле 2020 года, тогда, правда, ставка была однозначной - она была снижена с 4,5% до 4,25%).

Эта версия звучала в прогнозах аналитиков, но не была столь популярна, большинство экспертов ожидали шаг в 50 б.п.

"Рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года. Устойчивый рост цен, по оценке Банка России, немного снизился, но в целом остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год. В последние месяцы ускорился рост кредитования. Бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии", - говорится в пресс-релизе по итогам заседания.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, отмечается в сообщении регулятора.

На предыдущем заседании, 24 апреля, ставка была снижена на 50 б.п., до 14,5% годовых. Такой же шаг был 20 марта, ставка была также снижена на 50 б.п., до 15% годовых, а также 13 февраля, 19 декабря и 24 октября 2025 года. В сентябре прошлого года принималось решение о более существенном понижении ставки - на 100 б.п. Перед этим, 25 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ее сразу на 200 б.п., до 18% годовых с 20% годовых.

Ранее, впервые более чем за 2,5 года, решение о снижении ставки (на 100 б.п., с 21% годовых) было принято 6 июня прошлого года.

До июня ЦБ сохранял ставку на уровне 21% годовых четыре заседания подряд после ее повышения 25 октября 2024 года на 200 базисных пунктов с 19%.

На заседании 20 декабря 2024 года было принято решение сохранить ставку на этом уровне, хотя большинство аналитиков ожидало ее повышения. Затем 14 февраля, 21 марта и 25 апреля 2025 года ставка оставалась на этом же уровне.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 24 июля.

Проинфляционные риски в дальнейшем будут способствовать замедлению темпов снижения ставки ЦБ РФ, говорится в комментарии инвестиционного стратега компании "Гарда Капитал" Александра Бахтина.

Банк России опустил ключевую ставку на 25 б.п., до 14,25%, хотя базово рынок ждал минус 50 б.п., отмечает эксперт. По его мнению, пространство для очередного небольшого секвестра оставалось у ЦБ благодаря крепкому весеннему рублю, снижению инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

"Вместе с тем темпы роста зарплат остаются высокими и продолжают опережать рост производительности труда, внешние риски - как проинфляционные, так и геополитические - тоже однозначно повысились, - указывает Бахтин. - Рубль, по нашим ожиданиям, в течение лета ослабится до 76-78 руб. за доллар, добавив проинфляционный фактор. Поэтому взгляд на июльское заседание пока осторожный - возможны как снижение ставки еще на 25 б.п., до 14%, так и пауза. Прогноз на конец года остается прежним - 13%".

По мнению эксперта, проинфляционные риски - бюджет, осеннее повышение тарифов ЖКХ, сезонное ослабление рубля - будут способствовать замедлению темпов снижения "ключа".

"Для рубля исход сегодняшнего заседания более благоприятен, чем ожидалось, - полагает Бахтин. - Снижение ставок будет происходить медленнее, и, соответственно, системное давление на нацвалюту будет менее выраженным. Рубль продолжит опираться на приток повышенной экспортной выручки ближайшие 1,5-2 месяца, но, как правило, с третьего квартала уже наблюдается оживление импорта, плюс валюта покупается населением под отпуска".

Снижение ставки ЦБ РФ в июле, скорее всего, пройдет в рамках 25-50 б.п., говорится в комментарии директора по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрия Полевого.

"ЦБ снизил ключевую ставку на 25 б.п., до 14,25%, вразрез с консенсусом и нашими ожиданиями - -50 б.п.", - пишет эксперт. Сигнал прежний: "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий".

На взгляд Полевого, ЦБ остался в максимально защитной позиции, во многом игнорируя последние данные и фокусируясь исключительно на рисках для инфляции. Экономическая динамика ЦБ по-прежнему видится растущей.

"Неспособность правительства взять под контроль бюджетные параметры и снять неопределенность по бюджетным параметрам - основная причина столь жесткой позиции даже при текущем повышенном уровне номинальных и реальных ставок, - считает аналитик. - Видимо, они должны также снять риски вторичных проинфляционных эффектов дорожающего топлива. Пауза при такой риторике была бы более понятным исходом, чем -25 б.п.".

При неизменности основных факторов обновленный прогноз в июле, вероятно, покажет более высокую траекторию ставки на горизонте 2027-2028 гг., возможно, изменения коснутся и 2026 года, допускает Полевой.

"Наше понимание ситуации в экономике по-прежнему поддерживает ожидания дальнейшего снижения ставки, но до прояснения бюджетных параметров оно может оставаться более медленным, - прогнозирует эксперт. - В ближайшее время мы уточним свои ожидания на 2026-2027 гг., но в июле ожидаем дальнейшего снижения на 25-50 б.п.".

Цены на нефть эталонных марок слабо колеблются днем в пятницу, инвесторы продолжают оценивать ситуацию со спросом и предложением на мировом рынке на фоне событий на Ближнем Востоке.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:10 мск повышается на 0,05%, до $79,88 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,42%, до $76,93 за баррель.

С начала недели Brent подешевела примерно на 9%, WTI - почти на 10% на фоне заключенного Вашингтоном и Тегераном соглашения, предусматривающего в том числе открытие Ормузского пролива. В четверг его миновали три суда под флагом Саудовской Аравии, перевозившие в общей сложности 6 млн баррелей нефти, наряду с еще несколькими танкерами.

Кувейт начал наращивать добычу нефти и планирует довести ее до 2 млн баррелей в сутки (б/с) в течение недели, заявил накануне глава госкомпании Kuwait Petroleum Corp. шейх Наваф ас-Сабах в интервью агентству Bloomberg. Добыча нефти в стране падала до 500 тыс. б/с из-за конфликта в регионе.

Между тем опасения инвесторов вызывает тот факт, что Израиль продолжает военную операцию против группировки "Хезболла" в Ливане. В Вашингтоне допускают, что будут иметь место нарушения перемирия между Израилем и Ливаном, но намерены прикладывать дипломатические усилия, чтобы этого избегать, заявил накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс.