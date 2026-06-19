Банк России перешел к осторожной тактике - ПСБ

Банк России перешел к осторожной тактике в проведении денежно-кредитной политики, полагают аналитики банка ПСБ.

ЦБ РФ замедлил скорость снижения ключевой ставки (-25 б.п., до 14,25%), но существенно не изменил сигнал о перспективах ДКП: "...будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях...", отмечается в комментарии ПСБ.

Регулятор отмечает, что бюджетная политика на среднесрочном горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее, что может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском прогнозе.

"Также, несмотря на замедление текущего роста цен, ЦБ по-прежнему фиксирует превышение проинфляционных рисков над дезинфляционными, - подчеркивают эксперты. - При этом Банк России отметил улучшение экономической и инвестиционной активности, после их заметной просадки в первом квартале 2026 года. ЦБ пока прямо не указывает на паузу в цикле снижения ключевой ставки, так как сохранил сигнал о возможном ее снижении на ближайших заседаниях".

Однако, переход к более осторожной тактике, по мнению стратегов ПСБ, не исключает приостановку цикла смягчения ДКП в любой момент. Следующие решения будут зависеть от многих факторов на стороне экономики и инфляции. Тем не менее, очевидно, что прогноз по ключевой ставке на конец текущего года продолжает смещаться вверх: с 12% в район 13%, указывают аналитки.

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