Снижение ставки ЦБ РФ в июле, скорее всего, пройдет в рамках 25-50 б.п. - "Астра Управление активами"

Снижение ставки ЦБ РФ в июле, скорее всего, пройдет в рамках 25-50 б.п., говорится в комментарии директора по инвестициям "Астра Управление активами" Дмитрия Полевого.

"ЦБ снизил ключевую ставку на 25 б.п. до 14,25% вразрез с консенсусом и нашими ожиданиями -50 б.п.", - пишет эксперт. Сигнал прежний: "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий".

На взгляд Полевого, ЦБ остался в максимально-защитной позиции, во многом игнорируя последние данные и фокусируясь исключительно на рисках для инфляции. Экономическая динамика ЦБ по-прежнему видится растущей.

"Неспособность правительства взять под контроль бюджетные параметры и снять неопределенность по бюджетным параметрам - основная причина столь жесткой позиции даже при текущем повышенном уровне номинальных и реальных ставок, - считает аналитик. - Видимо, они должны также снять риски вторичных проинфляционных эффектов дорожающего топлива. Пауза при такой риторике была бы более понятным исходом, чем -25 б.п.".

При неизменности основных факторов обновленный прогноз в июле, вероятно, покажет более высокую траекторию ставки на горизонте 2027-28гг, возможно, изменения коснутся и 2026 года, допускает Полевой.

"Наше понимание ситуации в экономике по-прежнему поддерживает ожидания дальнейшего снижения ставки, но до прояснения бюджетных параметров оно может оставаться более медленным, - прогнозирует эксперт. - В ближайшее время мы уточним свои ожидания на 2026-27гг, но в июле ожидаем дальнейшего снижения на 25-50 б.п.".

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