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Цены на нефть слабо повышаются

Фондовые индексы США завершили в плюсе торги в четверг и неделю в целом. Фондовые индексы Азии снижаются в пятницу. Цены на нефть слабо повышаются утром пятницы, Brent торгуется около $80 за баррель.

Американские фондовые индексы в четверг выросли, поскольку ожидания скорого окончания конфликта на Ближнем Востоке перевесили опасения относительно ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) под руководством нового председателя Кевина Уорша.

По итогам недели Dow Jones увеличился на 0,7%, S&P 500 - на 0,9%, Nasdaq - на 2,4%. В пятницу биржи США работать не будут в связи с государственным праздником.

Федрезерв в среду ожидаемо сохранил процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых. В заявлении ЦБ отмечался уверенный рост экономической активности и устойчивость рынка труда США, а также сохранение повышенной инфляции.

Руководители ФРС повысили оценку уровня инфляции в текущем году до 3,6% с ожидавшихся в марте 2,7%. Их медианный прогноз предусматривает, что базовая процентная ставка будет составлять 3,8% к концу 2026 года, тогда как мартовский прогноз предполагал 3,4%.

В настоящее время рынки оценивают вероятность повышения базовой ставки на 25 базисных пунктов в сентябре в 50% по сравнению с 27% в среду, по данным FedWatch.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 4 тыс. - до 226 тыс., сообщило министерство труда в четверг. Аналитики в среднем ожидали снижения числа новых заявок до 225 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели в 229 тыс., по данным Trading Economics.

Цена акций Intel Corp. (SPB: INTC) подскочила на 10,6% - до рекорда. Президент США Дональд Трамп заявил, что Apple Inc. (SPB: AAPL) согласилась сотрудничать с Intel в разработке и выпуске чипов в США. Бумаги Apple подорожали на 0,7%.

Котировки акций других технологических компаний также повысились, в том числе Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 3%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 4,7%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 4,9%, Micron Technology - на 8,7%, Marvell Technology - на 7,3%, Super Micro Computer - на 10,4%, Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) - на 6,2%, ON Semiconductor - на 7,7%.

Стоимость бумаг Smith & Wesson подскочила более чем на 17% на новости о том, что производитель оружия увеличил чистую прибыль в четвертом финквартале (февраль-апрель) в 1,9 раза.

Акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) прибавили в цене 2,9%, Caterpillar (SPB: CAT) - 3,1%, Walt Disney Co. (SPB: DIS) - 3%, Nike Inc. (SPB: NKE) - 2,3%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - 1,2%, Tesla (SPB: TSLA) - 1%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - 0,1%.

В то же время акции Accenture рухнули на 18%. Международная консалтинговая компания в третьем финквартале (март-май) зафиксировала выручку ниже ожиданий экспертов. Также она несколько ухудшила прогноз роста выручки по итогам всего фингода - до 3-4% с 3-5%.

Сеть супермаркетов Kroger Co. в первом финквартале (завершился 23 мая) получила скорректированную прибыль ниже прогноза аналитиков. Бумаги ритейлера подешевели на 8,4%.

Стоимость аэрокосмической компании Илона Маска SpaceX снизилась на 3,6% после падения на 5% по итогам торгов в среду. Это обусловлено коррекцией после сильного взлета котировок в первые дни после рекордного IPO.

Кроме того, цена бумаг International Business Machines (SPB: IBM) уменьшилась на 5,1%, Johnson & Johnson (SPB: JNJ) - на 2,5%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 1,3%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 2,2%, Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 2,1%, McDonald''s Corp. (SPB: MCD) - на 1,8%.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг вырос на 72,15 пункта (на 0,14%) и составил 51564,7 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 80,48 пункта (на 1,08%) - до 7500,58 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 496,28 пункта (на 1,91%) и завершил сессию на отметке 26517,93 пункта.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются, биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с Праздником драконьих лодок.

Как показали опубликованные в пятницу данные, потребительские цены в Японии в мае выросли на 1,5% в годовом выражении. Инфляция ускорилась по сравнению с 1,4% в апреле.

Рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) составил минимальные с марта 2022 года 1,4%, как и месяцем ранее. Показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, который приводит Trading Economics, и остается ниже целевого уровня центрального банка в 2% четвертый месяц подряд.

Японский Nikkei 225 теряет 0,45%.

В росте лидируют производитель электрооборудования Furukawa Electric (+15,1%), выпускающая кабели Sumitomo Electric Industries (+10%), технологическая Kioxia Holdings (+4,9%).

Активно дорожают также бумаги Omron (+4,5%), Renesas Electronics (+4%), Advantest (+3,1%) и Isuzu Motors (+3%).

Самое сильное снижение демонстрируют производитель цветных металлов Sumitomo Metal Mining (-7,3%), консалтинговая BayCurrent (-6,8%), выпускающая комплектующие для компьютеров NEC (-6,3%).

Капитализация DeNA уменьшается на 6,3%, Nomura Research Institute - на 6,2%, Daiichi Sankyo и Japan Exchange Group - на 5,9%.

Южнокорейский индекс Kospi опускается на 1,75%.

Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics дешевеют на 3,4%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 3,1%, выпускающей аккумуляторы LG Energy Solution - на 1,8%, сталелитейной Posco - на 4,4%, автомобильной Hyundai Motor - на 1,8%, KB Financial Group - на 4,8%.

Чипмейкер SK Hynix наращивает рыночную стоимость на 1%.

Значение австралийского S&P/ASX 200 уменьшается на 1,05%.

Лидером роста является технологическая Audinate Group (+26,3%). Котировки энергетической Meridian Energy поднимаются на 9,1%, поставщика молочной продукции Milk Co.- на 8,5%, ритейлера Cettire - на 7,3%.

Ощутимые потери несут производитель урана Deep Yellow (-9,5%), алюминиевая Alcoa (-7%), золотодобывающие Newmont (-6%) и Evolution Mining (-6,1%).

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP снижается на 5,1%, конкурирующей Rio Tinto - на 2,2%.

Цены на нефть слабо повышаются в пятницу, но рынок завершает неделю резким снижением на фоне подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

Перспективы увеличения предложения на нефтяном рынке улучшились после того, как танкеры начали проходить через вновь открытый Ормузский пролив. В четверг его миновали три судна под флагом Саудовской Аравии, перевозившие в общей сложности 6 млн баррелей нефти, наряду с еще несколькими танкерами.

Кувейт начал наращивать добычу нефти и планирует довести ее до 2 млн баррелей в сутки (б/с) в течение недели, заявил накануне глава госкомпании Kuwait Petroleum Corp. шейх Наваф ас-Сабах в интервью агентству Bloomberg. Добыча нефти в Кувейте падала до 500 тыс. б/с из-за конфликта в регионе.

Министр нефти Ирака Басим Мохаммед Худайр заявил, что страна готова возобновить добычу и объемы производства будут постепенно возвращаться к прежним уровням.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $79,96 за баррель, что на $0,11 (0,14%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $0,3 (0,38%), до $79,85 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на $0,37 (0,45%), до $76,97 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $0,19 (0,25%), до $76,6 за баррель.

С начала этой недели Brent подешевела на 8,6%, WTI - почти на 10% на фоне заключенного Вашингтоном и Тегераном соглашения. Однако Израиль продолжает военную операцию против группировки "Хезболла" в Ливане, что вызывает вопросы о том, сможет ли мирное соглашение сохраниться в силе.

В Вашингтоне допускают, что будут иметь место нарушения перемирия между Израилем и Ливаном, но намерены прикладывать дипломатические усилия, чтобы этого избегать, заявил накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он отменил планировавшуюся на пятницу поездку в Швейцарию для встречи с представителями Ирана, что также вызывает беспокойство у трейдеров. "Это не тот геополитический фон, который мог бы внушить рынку уверенность в возможности скорого возобновления нормального судоходства в Ормузском проливе", - говорит основатель Vanda Insights Вандана Хари.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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