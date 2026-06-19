Рынок ОФЗ, вероятно, останется в боковике в ближайшее время - "Вектор Капитал"

Рынок рублевых гособлигаций, вероятнее всего, останется в боковике в ближайшее время, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Вектор Капитал".

Эксперты в базовом сценарии по-прежнему ждут снижения ключевой ставки на 50 б.п. и жесткий сигнал по итогам заседания ЦБ РФ в пятницу, 19 июня 2026 года.

RGBI подходит к решению регулятора на отметке в почти 118 пунктов ровно, констатируют в инвесткомпании.

"Полагаем, что из-за сигнала Банка России мы не увидим роста, несмотря на сам факт снижения ставки. Но и падать отсюда, на наш взгляд, уже некуда, поэтому рынок гособлигаций, вероятнее всего, останется в боковике", - пишут аналитики.

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