Инвесторам стоит "держать" акции Новабев - "Цифра брокер"

Инвесторам стоит "держать" акции "Новабев Групп" на фоне ее сильных операционных показателей в ритейл-сегменте, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Акционеры эмитента приняли решение не распределять чистую прибыль за 2025 год, однако утвердили выплату дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 10 руб. на акцию (доходность - 3,4%).

Реестр акционеров закроется 29 июня.

"На наш взгляд, такая стратегия позволяет компании сохранять финансовую устойчивость, при этом поддерживая лояльность инвесторов. Мы рекомендуем удерживать позиции, учитывая сильные операционные показатели компании в ритейл-сегменте", - говорится в комментарии экспертов инвесткомпании.

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