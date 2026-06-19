Рубль утром немного опускается в паре с юанем перед заседанием Банка России по ставке

Москва. 19 июня. Китайский юань подрастает на Московской бирже при открытии торгов в пятницу, рубль понижается перед заседанием Банка России по ключевой ставке.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,81 руб. (+2,05 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,84 коп. ниже уровня действующего официального курса.

В пятницу состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Время публикации пресс-релиза - 13:30. На 15:00 запланирована пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной и ее заместителя Алексея Заботкина.

Большинство аналитиков прогнозирует ее снижение на очередные 50 базисных пунктов (б.п.) - до 14,0% годовых. Некоторые эксперты прогнозируют более скромный шаг - на 25 б.п., до 14,25%.

ЦБ РФ в апреле пятый раз подряд снизил ключевую ставку на 50 б.п. - до 14,5%. Регулятор тогда отметил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего ее снижения на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.

"Это ни в коей мере не означает неизбежность снижения ставки на каждом из них (ближайших заседаний - ИФ)", - заявил в начале июня зампред Банка России Алексей Заботкин, повторив апрельский сигнал. По его словам, пространство для смягчения денежно-кредитной политики не увеличилось.

Отвечая на вопрос о возможности снижения ставки на 25 б.п., зампред ЦБ напомнил заявление с одной из последних пресс-конференций по ставке: "Если такая альтернатива будет предложена участниками обсуждения, то она будет предметно обсуждена". Такой шаг в последний раз применялся шесть лет назад (летом 2020 года).

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что предпринимаемые правительством и Банком России меры по борьбе с инфляцией дают результат, поэтому можно ожидать снижения ключевой ставки. "Ситуация, она в общем под контролем, это очевидная совершенно вещь. И принимаемые меры дают искомый результат - инфляция-то падает. Сколько она, пять с небольшим процентов? Поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки, и на достижение других необходимых параметров", - заявил глава государства.

Инфляция в РФ, по данным Росстата, с 9 по 15 июня составила 0,15% после 0,20% с 2 по 8 июня. Годовая инфляция в РФ на 15 июня ускорилась до 5,63% с 5,51% на 8 июня (5,31% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Банк России представил расчеты по сезонно скорректированной инфляции сразу после выхода данных Росстата по месячной инфляции. Так, инфляция с устранением сезонности в мае снизилась до 0,15% с 0,19% в апреле, оказавшись ниже уровня октября 2022 года (0,18%).

ЦБ в преддверии заседания совета директоров также опубликовал оперативные данные об инфляционных ожиданиях граждан и бизнеса. У населения в июне они снизились до 12,4% с 13,0% (несмотря на рост цен на бензин), ценовые ожидания предприятий продолжили движение вниз пятый месяц подряд.

Рубль попытается перейти к укреплению по отношению к доллару США и юаню на торгах в пятницу, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

В первой половине дня поддержку российской валюте могут оказать дальнейшее улучшение ситуации в ценах на нефть, а также низкая активность участников торгов - часть из них возьмет паузу в преддверии результатов заседания ЦБ РФ, отмечает эксперт. Затем инвесторы будут отыгрывать решение по ставке и комментарии сопутствующие ему, отмечает он.

"В случае снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 14% годовых (считаем такое решение базовым сценарием), и указании в комментариях на возможность паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики на ближайшем заседании рубль может продолжить волну восстановления, - пишет Зварич. - Также покупки в иностранных валютах будет сдерживать ожидание повышенного предложения со стороны экспортеров на следующей неделе в рамках подготовки к пику налоговых выплат, который приходится на 29 июня. В такой ситуации пара юань/рубль может в ходе сессии сместиться в нижнюю половину диапазона 10,5-11 руб., а доллар - отступить в район 72,5 руб./$1".

Цены на нефть слабо повышаются в пятницу, но рынок завершает неделю резким снижением на фоне соглашения между США и Ираном.

Перспективы увеличения предложения на нефтяном рынке улучшились после того, как танкеры начали проходить через вновь открытый Ормузский пролив. В четверг его миновали три судна под флагом Саудовской Аравии, перевозившие в общей сложности 6 млн баррелей нефти, наряду с еще несколькими танкерами.

Кувейт начал наращивать добычу нефти и планирует довести ее до 2 млн баррелей в сутки (б/с) в течение недели, заявил накануне глава госкомпании Kuwait Petroleum Corp. шейх Наваф ас-Сабах в интервью агентству Bloomberg. Добыча нефти в Кувейте падала до 500 тыс. б/с из-за конфликта в регионе.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $79,88 за баррель, что на 0,05% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на 1,58%, до $77,44 за баррель.

С начала этой недели Brent подешевела на 8,6%, WTI - почти на 10% на фоне заключенного Вашингтоном и Тегераном соглашения. Однако Израиль продолжает военную операцию против группировки "Хезболла" в Ливане, что вызывает вопросы о том, сможет ли мирное соглашение сохраниться в силе.

В Вашингтоне допускают, что будут иметь место нарушения перемирия между Израилем и Ливаном, но намерены прикладывать дипломатические усилия, чтобы этого избегать, заявил накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он отменил планировавшуюся на пятницу поездку в Швейцарию для встречи с представителями Ирана, что также вызывает беспокойство у трейдеров.