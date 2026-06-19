Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики в ожидании итогов заседания ЦБ

Москва. 19 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся геополитической напряженности относительно конфликта вокруг Украины, с одной стороны, и ожиданий очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 19 июня, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Совет директоров Банка России в пятницу рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки, большинство аналитиков ожидает ее снижения на очередные 50 базисных пунктов, до 14% годовых. Некоторые эксперты допускают, что регулятор выберет более скромный шаг смягчения денежно-кредитной политики в 25 базисных пунктов из-за существующих проинфляционных рисков.

Президент США Дональд Трамп в четверг призвал полностью прекратить бои на Ближнем Востоке, в том числе в Ливане, с целью создать подходящие условия для переговоров Вашингтона и Тегерана по их финальному соглашению. "США привержены задаче обеспечить мир, и мы призываем всех на Ближнем Востоке выполнить обязательства, чтобы наши переговоры шли отлично", - написал Трамп в соцсети Truth Social. "Мы ожидаем полного прекращения огня на всех фронтах, включая Ливан, от движения "Хезболла" и Израиля", - уточнил президент.

Ранее в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал на пресс-конференции, что 60-дневный период для выработки окончательного соглашения США и Ирана стартовал в четверг, 18 июня. Американские СМИ в этом контексте отметили, что таким образом предельный срок итогового договора сторон - 17 августа.

На этой неделе США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых операций на всех фронтах, в том числе в Ливане. Израильская сторона не участвовала в переговорах по меморандуму. Однако премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что израильские войска останутся на юге Ливана столько, сколько потребуется.

Москва воспринимает Европу как заинтересованную в поражении России сторону украинского конфликта, не может выстраивать с ней диалог как с беспристрастным наблюдателем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Воспринимаем Европу как заинтересованную в поражении России сторону конфликта, да европейцы и сами себя именно так открыто позиционируют. Соответственно, диалог с Европой не может выстраиваться так, если бы она была беспристрастным сторонним наблюдателем", - говорится в статье Лаврова "Украина, Европа и глобальная безопасность" для издания Politico Europe.

Как напомнил министр, главы Британии, Франции и ФРГ, а также президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Лондоне 7 июня выдвинули пять требований к России в качестве условий "справедливого и прочного мира", на основании которых объединенная Европа предлагает вести диалог с Москвой.

Согласно позиции, которую озвучивал президент РФ Владимир Путин, "мы (Россия - ИФ) ни с кем от контактов не отказываемся", отмечает Лавров. При этом, подчеркнул глава МИД РФ, "Россия предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты при помощи дипломатии". "Для этого нужно, чтобы безопасность России на западных рубежах, честь и достоинство наших граждан и соотечественников, включая их право на родной русский язык и православную веру, были надежно обеспечены", - пояснил Лавров.

Как указывает Лавров, "главное - для содержательного диалога требуется восстановить доверие, подорванное антироссийскими действиями Запада и Европы как его составной части в эпоху после "холодной войны". Доверие, пишет он, "можно вернуть только практическими шагами, доказывающими искренность отказа от использования дипломатии в качестве прикрытия для реализации экспансионистских замыслов". "Доверие нельзя вернуть, а диалог возобновить при помощи ультиматумов наподобие того, что был предъявлен России в Лондоне 7 июня", - считает глава МИД РФ.

Вместе с тем, полагает Лавров, "реальная цель европейских лидеров - не переговоры с Россией, а спасение режима Владимира Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с нами". "Для этого в европейских столицах хотят добиться скорейшего прекращения огня, чтобы не допустить краха ВСУ на фронте. "Подморозить" конфликт без устранения его первопричин. И сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской "коалиции желающих", - указал министр.

Американские фондовые индексы в четверг выросли, поскольку ожидания скорого окончания конфликта на Ближнем Востоке перевесили опасения относительно ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) под руководством нового председателя Кевина Уорша.

Федрезерв в среду ожидаемо сохранил процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых. В заявлении ЦБ отмечался уверенный рост экономической активности и устойчивость рынка труда США, а также сохранение повышенной инфляции. Руководители ФРС повысили оценку уровня инфляции в текущем году до 3,6% с ожидавшихся в марте 2,7%. Их медианный прогноз предусматривает, что базовая процентная ставка будет составлять 3,8% к концу 2026 года, тогда как мартовский прогноз предполагал 3,4%.

В настоящее время рынки оценивают вероятность повышения базовой ставки ФРС на 25 базисных пунктов в сентябре в 50% по сравнению с 27% в среду, по данным FedWatch.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются, биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с Праздником драконьих лодок. Как показали опубликованные в пятницу данные, потребительские цены в Японии в мае выросли на 1,5% в годовом выражении. Инфляция ускорилась по сравнению с 1,4% в апреле. Японский Nikkei 225 теряет 0,45%. Южнокорейский индекс Kospi опускается на 1,75%. Значение австралийского S&P/ASX 200 уменьшается на 1,05%.

Вместе с тем мировые цены на нефть слабо повышаются в пятницу, но рынок завершает неделю резким снижением на фоне подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Перспективы увеличения предложения на нефтяном рынке улучшились после того, как танкеры начали проходить через вновь открытый Ормузский пролив. В четверг его миновали три судна под флагом Саудовской Аравии, перевозившие в общей сложности 6 млн баррелей нефти, наряду с еще несколькими танкерами.

Кувейт начал наращивать добычу нефти и планирует довести ее до 2 млн баррелей в сутки (б/с) в течение недели, заявил накануне глава госкомпании Kuwait Petroleum Corp. шейх Наваф ас-Сабах в интервью агентству Bloomberg. Добыча нефти в Кувейте падала до 500 тыс. б/с из-за конфликта в регионе. Министр нефти Ирака Басим Мохаммед Худайр заявил, что страна готова возобновить добычу и объемы производства будут постепенно возвращаться к прежним уровням.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $80,48 за баррель, что на 0,79% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на 0,38%, до $79,85 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на 1,57%, до $77,8 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на 0,25%, до $76,6 за баррель.

С начала этой недели Brent подешевела на 8,6%, WTI - почти на 10% на фоне заключенного Вашингтоном и Тегераном соглашения. Однако Израиль продолжает военную операцию против группировки "Хезболла" в Ливане, что вызывает вопросы о том, сможет ли мирное соглашение сохраниться в силе. В Вашингтоне допускают, что будут иметь место нарушения перемирия между Израилем и Ливаном, но намерены прикладывать дипломатические усилия, чтобы этого избегать, заявил накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 27,553 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 15,805 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 июня снизился на 0,11% и составил 121,08 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,08%, опустившись до 1302,52 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "РЖД-001P-04R" (-1,62%), "ГТЛК-001Р-04" (-0,68%), "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,6%) и "Славнефть-001Р-03" (-0,55%), а в лидерах повышения - облигации "Славнефть-001Р-02" (+1,6%), "Газпромбанк-001Р-18Р" (+0,24%) и "Ростелеком-002P-02R" (+0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Холдинговая компания "Новотранс" разместило дополнительный выпуск N1 облигаций серии 002Р-02 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок в рамках доразмещения прошел 16 июня без премаркетинга. Цена доразмещения составила 100% от номинала (1 тыс. рублей). Основной выпуск трехлетних облигаций на 8,5 млрд рублей был размещен в ноябре 2025 года, с учетом доразмещения объем флоатера составляет 13,5 млрд рублей. По выпуску выплачиваются переменные ежемесячные купоны, спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 225 базисных пунктов.

АО "ВТБ лизинг" установило ставку ежемесячного купона облигаций серии 001Р-МБ-06 на уровне 14,50% годовых до погашения. Компания 18 июня провела сбор заявок на 3-летний выпуск объемом не менее 3 млрд рублей. Техразмещение состоится 22 июня.

ООО "ВУШ" установило финальный ориентир ставки купона облигаций серии 001P-07 со сроком обращения 3,3 года объемом 1 млрд рублей на уровне 22,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 24,97% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июня. Техразмещение запланировано на 23 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ООО "ПР-Лизинг" 3 июля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 10-летних облигаций серии 003P-02 с офертой через 2,5 года объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки ежемесячного купона - не выше 20% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне не выше 21,94% годовых. Техразмещение запланировано на 8 июля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ОАО "РЖД" выкупило по оферте 15 млн облигаций 42-й серии по цене 100% от номинала. Выпуск со сроком обращения 30 лет объемом 15 млрд рублей был размещен в июне 2016 года по ставке полугодового купона 9,7% годовых до исполненной оферты. Ставку последующих 21-23-го купонов до следующей оферты в декабре 2027 года эмитент установил на уровне 14% годовых.

ПАО "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) выкупило по оферте 4 млн 500 тыс. 753 облигации серии 001P-01R по цене 100% от номинала, или 30,005% эмиссии. Госкорпорация разместила 10-летний выпуск объемом 15 млрд рублей в декабре 2017 года по ставке 7,6% годовых.