Рубль попытается перейти к укреплению в пятницу - ПСБ

Рубль попытается перейти к укреплению по отношению к доллару США и юаню на торгах в пятницу, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич,.

В первой половине дня поддержку ему могут оказать дальнейшее улучшение ситуации в ценах на нефть, а также низкая активность участников торгов - часть из них возьмет паузу в преддверии результатов заседания ЦБ РФ, указывает эксперт.

Затем инвесторы будут отыгрывать решение по ставке и комментарии сопутствующие ему, отмечает он.

"В случае снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 14% годовых (считаем такое решение базовым сценарием), и указании в комментариях на возможность паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики на ближайшем заседании, рубль может продолжить волну восстановления, - пишет Зварич в материале ПСБ. - Также покупки в иностранных валютах будет сдерживать ожидание повышенного предложения со стороны экспортеров на следующей неделе в рамках подготовки к пику налоговых выплат, который приходится на 29 июня. В такой ситуации пара юань/рубль может в ходе сессии сместиться в нижнюю половину диапазона 10,5-11 руб., а доллар - отступить в район 72,5 руб./$1".

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