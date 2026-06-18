Рынок акций РФ завершил день откатом к 2440п по индексу МосБиржи, минимуму с декабря 2024г

Москва. 18 июня. Российский рынок акций в четверг снизился вслед за дешевеющей нефтью (августовский фьючерс на нефть Brent просел ниже $77,7 за баррель), а также на фоне усиления санкционного давления Запада и данных Росстата об ускорении годовой инфляции. Индекс МосБиржи завершил день в районе 2440 пунктов, минимума с 19 декабря 2024 года.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2441,24 пункта (-1,8%, минимум сессии - 2423,16 пункта), индекс РТС - 1048,33 пункта (-2,6%). Лидерами снижения среди индексных бумаг выступили акции "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-8,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 июня, составил 73,3591 руб. (+61,12 копейки).

Подешевели также акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,7%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,3%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2% и -1% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,5%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%), бумаги "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Подорожали акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,4%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 9 по 15 июня составила 0,15% после 0,20% с 2 по 8 июня, 0,15% с 26 мая по 1 июня, 0,07% с 19 по 25 мая. С начала месяца рост цен к 15 июня составил 0,38%, с начала года - 3,68%.

Однако исходя из данных за 15 дней июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 15 июня ускорилась до 5,63% с 5,51% на 8 июня (5,31% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ РФ), и до 5,60% с 5,50% на 8 июня, если ее определять из среднесуточных данных за весь июнь 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития).

Совет директоров Банка России в пятницу, 19 июня, рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки, и большинство аналитиков ожидает ее снижения на очередные 50 базисных пунктов (б.п.), до 14% годовых. Некоторые эксперты допускают, что регулятор выберет более скромный шаг смягчения денежно-кредитной политики в 25 б.п. из-за увеличивающихся проинфляционных рисков.

Тем временем США и Иран подписали меморандум, нацеленный на прекращение конфликта между этими странами. Американский президент Дональд Трамп лично поставил подпись под этим документом. "Он подписан. Я только что подписал его", - сказал он журналистам во Франции. По информации журналиста Axios Барака Равида, Трамп сделал это, находясь на торжественном ужине в Версале, который организовал президент Франции Эмманюэль Макрон. Копии подписанного документа отправили Ирану, а также странам-посредникам.

Западные СМИ отмечают, что именно после подписания меморандума вступают в силу обязательства, которые взяли на себя Вашингтон и Тегеран. В качестве первого шага Иран откроет Ормузский пролив, а США снимут блокаду, заявил Шахбаз Шариф, премьер Пакистана - одной из стран-посредниц.

Трамп также заявил, что президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят урегулирования конфликта между их странами, но не знают, как этого добиться. "Я думаю, они оба что-то хотят предпринять, просто не знают как", - сказал он в среду на пресс-конференции по итогам саммита G7, говоря об урегулировании украинского конфликта.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, индекс МосБиржи продолжил откат на повышенных оборотах, указывающих на силу "медвежьего" импульса. Геополитический градус накаляется: санкционные риски в отношении РФ усиливаются, отметил он.

Кроме того, нефть и другие commodities ушли в ощутимый минус, а вышедшие накануне данные Росстата по инфляции с 9 по 15 июня оказались неоднозначными: недельный рост цен замедлился, а годовой - ускорился до 5,63% с отметки 5,51%, зафиксированной неделей ранее. В этих условиях слабость рубля была лишь небольшим утешением.

США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, что официально подтвердили обе стороны. ФРС накануне ожидаемо оставила ставку без изменений, но насторожила рынки жестким сигналом. Индекс доллара DXY поднялся выше 100 пунктов. В США, Китае, Гонконге в пятницу национальные выходные, рынки акций будут закрыты. На российском рынке ключевым событием дня будет заседание Банка России: ожидается снижение ключевой ставки на 50 б.п., до 14%. Траектория инфляции и инфляционных ожиданий, крепкий рубль и торможение экономического роста выступают доводами в пользу такого решения. Есть риски усиления санкционного давления Запада на энергетический экспорт России, а также риски переноса в экономику глобальных ценовых шоков, возникших из-за ближневосточного кризиса. Следующая значимая поддержка по индексу МосБиржи находится в районе 2370 пунктов, промежуточной остановкой может быть область "круглых" 2400 пунктов. Сверху рубеж 2500 пунктов теперь выступает сопротивлением, считает Смирнов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс МосБиржи нацелился на минимум 2024 года (2370 пунктов от 17 декабря - прим. ИФ), а от ЦБ РФ не ждут "бычьих" сюрпризов.

Российский рынок акций к окончанию основной сессии оставался в значительном минусе и обновил локальные минимумы, испытывая недостаток в "бычьих" драйверах. Индекс МосБиржи по ходу дня обновил минимум с 2024 года (2423 пункта), а индекс РТС в условиях более слабого рубля упал ниже 1050 пунктов (минимум с ноября 2025 года).

Акции некоторых металлургических компаний в четверг пытались расти, несмотря на сохранение слабости цен на большинство драгоценных и цветных металлов в условиях роста доллара. Акции "ВУШ Холдинга" (MOEX: WUSH) (-4,2%) упали после запроса Ассоциации частных инвесторов к ФНС по проверке деятельности компании в контексте законности применения налоговых льгот. Бумаги нефтяных компаний оставались под давлением дешевеющей нефти и усиления санкционного давления Запада на энергетическую отрасль РФ.

На западных фондовых площадках в четверг преобладали покупки. Продвижение с заключением мирного соглашения между США и Ираном воодушевило инвесторов, хотя американские индексы перед выходным днем в пятницу (федеральный праздник Джунтинс - День независимости и освобождения рабов - ИФ) демонстрировали некоторую неуверенность у важных краткосрочных уровней. Индексы МосБиржи и РТС к концу сессии отступили от локальных минимумов, но сохраняли значительную слабость. Сценарий сокращения ключевой ставки ЦБ РФ на пятничном заседании на 50 базисных пунктов (до 14,0% годовых) без смягчения сигнала регулятора является нейтральным для акций и умеренно негативным для рубля. На этом фоне продажи в индексе МосБиржи в ближайшие дни при прочих равных могут увести индикатор ниже минимума 2024 года в 2370 пунктов, считает Кожухова.

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова также отмечает, что подписанный США и Ираном меморандум о взаимопонимании негативно повлиял на нефтяные цены, но гораздо больше негатива пришло с прошедшего 17 июня заседания комитета по открытым рынкам ФРС США. Несмотря на то, что комитет ожидаемо сохранил коридор процентных ставок на уровне 3,5-3,75%, мировые финансовые и сырьевые рынки были напуганы жесткими заявлениями нового главы Федрезерва Кевина Уорша относительно необходимости борьбы с инфляцией и повышением прогноза по коридору процентных ставок ФРС на 2026 год, согласно которому в Федрезерве ждут минимум одного повышения ставок до конца года.

Доллар США взлетел, что спровоцировало бегство инвесторов из рискованных активов - как нефти, так и металлов, и, безусловно, акций развивающихся рынков, включая российский. Индекс МосБиржи провалился ниже 2450 пунктов, но вполне возможно, что в пятницу, на положительном сигнале для фондового рынка от совета директоров ЦБ РФ, который рассмотрит вопрос о ключевой ставке, рынок акций сможет скорректироваться вверх, считает аналитик. "Мы полагаем, что завтра индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 2400-2500 пунктов", - заключила Мильчакова.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,7%, австралийский индекс ASX просел на 0,6%, южнокорейский Kospi вырос на 2,3%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,6%), также нет единого вектора в Европе (индекс FTSE просел на 0,4%, DAX, CAC 40 подросли на 0,4-1,3%), "плюсуют" США (индексы к 19:00 МСК выросли на 0,3-2,2% во главе с Nasdaq).

В США Федрезерв накануне ожидаемо сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 3,5-3,75% годовых. В заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) отмечается уверенный рост экономической активности и устойчивость рынка труда США, а также сохранение повышенной инфляции.

Руководители ФРС повысили оценку уровня инфляции в текущем году до 3,6% с ожидавшихся в марте 2,7%. Их медианный прогноз предусматривает, что базовая процентная ставка будет составлять 3,8% к концу 2026 года, тогда как мартовский прогноз предполагал ставку на уровне 3,4%. Девять из 18 руководителей, представивших свои оценки, ожидают увеличения ставки до конца года как минимум на 25 б.п.

При этом, как сказал новый глава Федрезерва Кевин Уорш на пресс-конференции, ФРС отказалась от прогнозов относительно направления денежно-кредитной политики (forward guidance), которые она публиковала с 2003 года. По его словам, некоторые руководители американского центробанка посчитали такие прогнозы неуместными в настоящее время, рынок в целом воспринял выступление Уорша как довольно "ястребиное".

На нефтяном рынке в четверг цены снижаются. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 19:00 мск в четверг составила $77,65 за баррель (-2,4% и +0,7% в среду), июльская цена фьючерса на WTI - $74,71 за баррель (-2,7% и +1% накануне).

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил, что представители Ирана и США подписали окончательную версию меморандума. Как ожидается, это приведет к окончанию конфликта и позволит возобновить движение судов через Ормузский пролив.

Текст меморандума, распространяемый различными СМИ, предусматривает проведение переговоров по окончательному мирному соглашению в течение 60 дней, а также снятие американской блокады Ормузского пролива в течение 30 дней.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что экспорт нефти из стран Персидского залива вернется к прежнему уровню к концу июля, а добыча в регионе полностью восстановится к октябрю.

В то же время аналитики BNP Paribas считают, что цены на нефть получат поддержку в районе $75 за баррель в обозримом будущем. До начала конфликта на Ближнем Востоке Brent торговалась в диапазоне $60-70 за баррель.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в четверг снизились "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-11,6%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-10,9%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (-7,7%), акции банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (-5,7%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (-4,4%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-4,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-4,1%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-4,1%).

Выросли акции "АПРИ" (MOEX: APRI) (+7,2%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+6,2%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+5,6%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+2,5%), ПАО "Аптечная сеть 36,6" (MOEX: APTK) (+2,1%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 92,746 млрд рублей (из них 16,66 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,483 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,78 млрд рублей на акции ВТБ).