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Рубль в четверг немного опустился в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 18 июня. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торговой сессии в четверг, рубль опустился на фоне негативной динамики цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,8155 руб., что на 3,55 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 19 июня на 61,12 копейки, до 73,3592 руб./$1, и увеличил курс евро на 68,66 копейки, до 85,0305 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

На валютном рынке сохраняется тенденция к умеренному ослаблению российского рубля, против него выступает сочетание сразу нескольких неблагоприятных факторов, рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "Цифра брокер" Александр Дудников.

"Прежде всего это падение нефтяных цен - котировки Brent с начала недели показывают существенное снижение, опустившись более чем на 17%. Такая динамика может неблагоприятно отразиться на валютных поступлениях от продажи российских углеводородов в ближайшие месяцы. Днем ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило о сокращении доходов России от экспорта нефти и нефтепродуктов в мае 2026 года на $0,71 млрд по сравнению с апрелем, до $20,79 млрд. Между тем в мае котировки Brent не опускались ниже $90 за баррель по сравнению с текущими $77 за баррель", - отмечает Дудников. Кроме того, падение экспортных доходов в той или иной степени может быть обусловлено внешними рисками. В этом контексте давление на рубль могут также оказывать любые новости об эскалации напряженности в противостоянии России и Украины.

Также, по словам аналитика, вдобавок к указанным факторам рубль постепенно теряет поддержку от высоких процентных ставок.

"Участники рынка в среднем ожидают, что Банк России понизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов на заседании в пятницу. До последнего времени рубль сохранял привлекательность для инвесторов в качестве высокодоходной валюты. Траектория на снижение ключевой ставки может постепенно сокращать привлекательность рубля в глазах инвесторов. В конечном счете мы ожидаем, что валютные курсы могут колебаться в диапазонах 10,6-10,9 руб. за китайский юань, 72-74 руб. за доллар США и 83-85 руб. за евро, в то время как рубль может проявлять склонность к ослаблению в направлении верхних границ диапазонов", - подчеркивает Дудников.

Банк России в пятницу снизит ключевую ставку на очередные 50 базисных пунктов (б.п.) - до 14,0% годовых, считает большинство аналитиков. Некоторые эксперты прогнозируют более скромный шаг - снижение на 25 б.п., до 14,25%.

ЦБ в апреле пятый раз подряд снизил ключевую ставку на 50 б.п. - до 14,5%. Регулятор тогда отметил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.

"Это ни в коей мере не означает неизбежность снижения ставки на каждом из них (ближайших заседаний - ИФ)", - заявил в начале июня зампред Банка России Алексей Заботкин, повторив апрельский сигнал. По его словам, пространство для смягчения денежно-кредитной политики не увеличилось.

Отвечая на вопрос о возможности снижения ставки на 25 б.п., зампред ЦБ напомнил заявление с одной из последних пресс-конференций по ставке: "Если такая альтернатива будет предложена участниками обсуждения, то она будет предметно обсуждена". Такой шаг снижения последний раз применялся 6 лет назад (летом 2020 года).

"Что касается возможных шагов, вы знаете, мы их не комментируем. В зависимости от ситуации, возможны и большие шаги (больше 50 б.п. - ИФ), но возможны и паузы в рамках в том числе базового сценария, поэтому все будет зависеть от данных, которые поступают", - заявила в феврале председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Заботкин тогда добавил, что шаг в 25 б.п. он бы тоже не исключал (если на это будут основания).

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что предпринимаемые правительством и Банком России меры по борьбе с инфляцией дают результат, поэтому можно ожидать снижения ключевой ставки. "Ситуация, она в общем под контролем, это очевидная совершенно вещь. И принимаемые меры дают искомый результат - инфляция-то падает. Сколько она, пять с небольшим процентов? Поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки, и на достижение других необходимых параметров", - заявил глава государства.

Инфляция в РФ, по данным Росстата, с 9 по 15 июня составила 0,15% после 0,20% с 2 по 8 июня. Годовая инфляция в РФ на 15 июня ускорилась до 5,63% с 5,51% на 8 июня (5,31% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и поднялась до 5,60% с 5,50% на 8 июня, если ее определять из среднесуточных данных за весь июнь 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития).

Банк России представил расчеты по сезонно скорректированной инфляции сразу после выхода данных Росстата по месячной инфляции. Так, инфляция с устранением сезонности в мае снизилась до 0,15% с 0,19% в апреле, оказавшись ниже уровня октября 2022 года (0,18%).

ЦБ в преддверии заседания совета директоров также опубликовал оперативные данные об инфляционных ожиданиях граждан и бизнеса. Инфляционные ожидания населения РФ в июне снизились до 12,4% с 13,0% (несмотря на рост цен на бензин), ценовые ожидания предприятий продолжили снижаться пятый месяц подряд.

Цены на нефть теряют более 2% в четверг, торгуются вблизи минимумов с начала марта на ожиданиях открытия Ормузского пролива для прохода танкеров вслед за подписанием меморандума о взаимопонимании Вашингтоном и Тегераном.

Котировка августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $77,65 за баррель, что на 2,4% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В ходе сессии стоимость этого контракта опускалась ниже $77 за баррель впервые со 2 марта. Фьючерсы на нефть WTI на июль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 2,64%, до $74,75 за баррель.

Кувейт начал наращивать добычу нефти и планирует довести ее до 2 млн баррелей в сутки (б/с) в течение недели, заявил глава госкомпании Kuwait Petroleum Corp. шейх Наваф ас-Сабах в интервью агентству Bloomberg. По его словам, страна смогла провести достаточный объем работ для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры, чтобы вернуть добычу к довоенным уровням раньше, чем ожидалось.

Добыча нефти в Кувейте падала до 500 тыс. б/с из-за конфликта в регионе, поскольку нефтяные месторождения в стране подвергались атакам, а ключевой маршрут для экспорта сырья был закрыт.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что экспорт нефти из стран Персидского залива вернется к прежнему уровню к концу июля, а добыча в регионе полностью восстановится к октябрю.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 18 июня, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду опустилась на 1 базисный пункт - до 13,76% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в четверг уменьшились на 1 базисный пункт - до 14,18%, 14,65% и 15,51% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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