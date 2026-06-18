"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям China Merchants Bank класса А с целевой ценой 47,80 юаня на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 28,3%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Мы положительно оцениваем долгосрочные перспективы China Merchants Bank, - пишет эксперт. - Благодаря масштабным стимулам со стороны властей экономика КНР в ближайшие годы, вероятно, продолжит показывать довольно высокие темпы роста, превосходящие среднемировые. На таком фоне следует ожидать сохранения высокого спроса на финансовые услуги в стране, что поддержит бизнес China Merchants Bank".

Аналитик ожидает дальнейшего улучшения финпоказателей банка в этом и последующих годах. Между тем акции China Merchants Bank класса А в 2026 году пока заметно отстают по динамике от "широкого" рынка КНР, снизившись с начала года на 11,5% при росте индекса CSI 300 почти на 7%. Додонов считает их текущий ценовой уровень привлекательным для среднесрочных покупок.

China Merchants Bank является крупным коммерческим банком КНР со штаб-квартирой в Шеньчжене, седьмым по величине активов кредитором страны.

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